Ростов-на-Дону, 11 декабря, 2017, 17:35 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону растёт недовольство. На этот раз жители Западного микрорайона пытаются обратить внимание городских властей на проблему точечных застроек. В непосредственной близости от детского сада и домов, относящихся к старому фонду, предприниматель собирается возводить многоэтажный жилой дом высотой в 24 этажа. В редакцию ИА REGNUM поступило письмо, в котором жители близлежащих домов и обеспокоенные родители призывают чиновников повлиять на ситуацию.

ИА REGNUM Дорога между детским садом и территорией будущей стройки

Жители нескольких домов, расположенных по проспекту Стачки, забили тревогу уже давно, но пока реакции никакой. Более того, территория под будущее строительство небоскрёба уже обнесена железным забором. Причём устанавливать его начали несмотря на то, что буквально в нескольких метрах расположен детский сад, и должен соблюдаться режим тишины. Получается, что дошколята будут гулять в непосредственной близости от стройки. Кроме того, редакция ИА REGNUM располагает видеороликом, в котором видно, как пожарная машина не может заехать на территорию детского сада именно из-за ограждения.

И это далеко не полный список проблем, с которыми придётся столкнуться простым горожанам из-за прихоти гражданина Кеворка Х., которому и было выдано разрешение на строительство. Согласно документации, высотка должна быть рассчитана на 198 квартир, общая площадь здания составит 10 955,5 кв. м.

Стоит обратить внимание на заявления сити-менеджера города-миллионника Виталия Кушнарёва, который ещё в начале 2017 года сообщил, что ростовские чиновники отказали застройщикам в возведении почти 100 многоэтажек.

«Позиция администрации и моя в частности будет неизменна — мы должны выдавать разрешение при условии соблюдения всех нормативов. И поверьте, те, кому мы выдаём разрешения, их соблюдают. То, что было выдано до меня, не берусь судить», — цитировал ранее градоначальника портал donnews.ru.

Наверняка нынешний сити-менеджер города-миллионника Виталий Кушнарёв может со спокойной совестью сослаться на то, что это не его рук дело, так как разрешение на строительство товарищу Х. выдано 18 февраля 2016 года. То есть документ появился во времена работы администрации правящего Ростовом-на-Дону тогда Сергея Горбаня. Но перекладывание вины на предшественника явно не добавит очков Кушнарёву.