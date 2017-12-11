Нью-Дели, 11 декабря, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что конфликт на Корейском полуострове можно урегулировать исключительно политико-дипломатическим путем. Такое заявление Лавров сделал сегодня, 11 декабря, на пресс-конференции по итогам 15-й министерской встречи в формате «Россия — Индия — Китай», которая проходила в Нью-Дели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров рассказал, что участники 15-й министерской встречи обменялись оценками относительно положения дел на Корейском полуострове, которое остается крайне напряженным.

«Подчеркнули отсутствие альтернативы решению данной проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами — в русле российско-китайской дорожной карты», — рассказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация на Корейском полуострове остается чрезвычайно напряженной. За 2017 год Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила 20 пусков баллистических ракет.

США и их сателлиты в свою очередь проводят постоянные военные маневры вблизи сухопутных границ и берегов Северной Кореи. На дипломатическом уровне Вашингтон и Пхеньян обмениваются жесткими заявлениями, порой скатывающимися на грубость и оскорбления.

Для деэскалации конфликта на Корейском полуострове Россия и Китай разработали дорожную карту, выполнение которой могло бы привести к началу всеобъемлющих переговоров по урегулированию этого застарелого конфликта.

В частности, Москва и Пекин предложили Пхеньяну ввести мораторий на ядерные и баллистические испытания, а США и их сателлитам отказаться от военных учений у границ КНДР. Северокорейские власти выразили готовность обсуждать этот вариант, но Вашингтон ответил категорическим отказом.