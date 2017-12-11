Москва, 11 декабря, 2017, 16:16 — ИА Регнум. Система экомониторинга в Москве, которая прежде считалась одной из лучших, теперь разрушена и неспособна хоть что-нибудь объективно установить. Об этом 11 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил эколог Александр Закондырин, комментируя странную ситуацию, когда 7—9 декабря многие москвичи жаловались на неприятный запах, окутавший столицу, в то время как чиновники, организовавшие экспертизу воздуха, уверяли, что с ним всё в порядке. Сигналы об отвратном «аромате» между тем шли со всех районов Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вид с полигона «Кучино» на жилой район

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В такой ситуации приходится лишь выбирать между тремя гипотезами, из которых первые две (массовое помешательство и заговор москвичей) приходится сразу отринуть как фантастические. Остаётся предположить, что всё дело в не очень профессиональных чиновниках, которые, несмотря на свидетельства многомиллионного города, могут лишь развести руками. Закономерный итог собянинских реформ.

«В городе, похоже, разрушена система экомониторинга, — заявил Закондырин. — Раньше департамент природопользования говорил о том, что их системы работают не в полном объёме и есть сложности. Видимо, теперь систему дореформировали до такой степени, что нет никакой возможности что-либо установить. Я не думаю, что вся их техника вышла из строя или все компетентные специалисты уволились. Скорее всего, это связано с управленческими решениями. Если Антон Кульбачевский (глава московского департамента природопользования — прим. ИА REGNUM ) не может наладить эффективную систему экомониторинга, давайте найдем других чиновников, которые смогут сделать это корректно, и будем тогда получать достоверную и объективную информацию».

Эколог напомнил, что прежняя московская система экомониторинга была одной из лучших в стране. Информация, которую собирали на стационарных и передвижных станциях, давала комплексное представление о состоянии окружающей среды и в том числе о качестве атмосферного воздуха. Теперь московские «эксперты» не только не могут понять, где источник скверного запаха, но даже сомневаются в том, что он есть, хотя его чувствуют все москвичи.

«Мы знаем, что устойчивый неприятный запах на востоке и юго-востоке Москвы и ближайшем Подмосковье держится на протяжении последних нескольких месяцев, — напомнил Закондырин. — В правительстве Московской области неоднократно заявляли о том, что они ищут его источник. Звучали разные версии, но в основном речь идёт о трёх основных подозреваемых: Московский НПЗ, поля аэрации московского водоканала в Люберцах и полигон «Кучино».

По его словам, за вонь в восточной части столицы и Подмосковья, скорее всего, ответственен полигон «Кучино». Как отметил Закондырин, не надо быть специалистом, чтобы убедиться в этом. Достаточно просто приехать в Балашиху и на расстоянии в несколько километров от полигона убедиться, какой жутчайший запах там стоит. Причина такого безобразного положения дел в том, что пока не завершены работы по бурению скважин и созданию систем сбора свалочного газа.

«Насколько я понимаю, для того, чтобы всю эту систему выстроить и побороть-таки неприятный запах, необходимо две-три недели, — сказал эколог. — Так говорят коллеги из правительства Московской области. После Нового года запах должен прекратиться. Можно ли терпеть его все новогодние праздники, вопрос оценочный, но напомню, что в 20-х числах декабря в Балашиху планирует приехать первое лицо. Как оно отреагирует на сложившуюся ситуацию, неизвестно».

В то же время Закондырин подчеркнул: маловероятно, чтобы запах с «Кучино» распространился на всю Москву. Не верит он и в то, что за распространение недавней вони ответственны поля аэрации. Скорее всего, по мнению эколога, причина в работе столичного НПЗ в Капотне.

«В Капотне устойчивый запах стоит всегда, — заявил он. — На этом НПЗ поставили новое оборудование, которое увеличивает объёмы работы НПЗ в два с половиной раза. При таком положении дел выбросы будут, и надо вложить достаточно большие деньги в мероприятия по охране и по созданию системы безопасной работы. Однако коллеги из коммерческой организации не тратят деньги на модернизацию своего производства. Это знают все связанные с отраслью. Если допустить, что запах идёт оттуда, всё оказывается складно и понятно. Московское правительство и департамент природопользования в очень добрых отношениях с НПЗ. Напомню, что они умудрились вернуть этому НПЗ сумму в более чем 1 млрд рублей, выплаченную тем за негативное воздействие на окружающую среду. Мол, НПЗ не наносит никакого вреда окружающей среде Москвы. Если верить в эту версию устойчивых связей чиновников и руководства НПЗ, тогда становится всё понятно».

Напомним, по версии Росприроднадзора, распространенной столичными СМИ, воздух в Москве на прошлой неделе испортили мусорные полигоны в Печатниках либо в Балашихе. В свою очередь, глава Балашихи назвал эту версию странной, так как в последние дни преобладает южный ветер, а значит, искать источник запаха в этом городе «бессмысленно и непрофессионально». Сотрудники МЧС и передвижные лаборатории отреагировали на жалобы москвичей и проверили все места, откуда, вероятно, расползалось зловоние, и ничего не обнаружили, оставив жителей Центрального, Северного, Северо-Западного и Северо-Восточного округов в состоянии возмущенного недоумения.

Изучение полигонов в Некрасовке и в подмосковных Люберцах ясности тоже не прибавило.

«Для проведения отбора проб атмосферного воздуха с целью последующего исследования привлечены аккредитованные филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», — приводят СМИ комментарий Роспотребнадзора, чьи специалисты опять-таки пока не смогли назвать причину неприятного запаха. Отметился даже Мосгаз, заверивший, что на его сетях технологических нарушений нет, равно как и утечек голубого топлива.

Журналистов, обратившихся в компанию «Спецэкология», которая занимается полигоном «Кучино» в Балашихе, заверили, что эта свалка также непричастна к распространению неприятного запаха в Москве — слишком велики расстояния.

Представитель лаборатории «Экология жизненного пространства» предположил, что газом, изгадившим столичную атмосферу, был этилмеркаптан, который используют на станциях очистки канализационных вод. Однако это означало бы, что столичная канализация повреждена в результате какой-то крупной аварии, о которой новостей пока не было. Кроме того, есть неподтвержденная версия о работах по реконструкции Курьяновских очистных сооружений, из-за которых тоже мог появиться скверный запах.

Ещё на один любопытный факт обратили внимание в «МК», журналистам которого эколог и депутат Хорошевского района Любовь Якубовская рассказала о возможном плановом технологическом сбросе газа. Мэр Москвы уже распорядился создать группу, которая займется мониторингом и установлением источника неприятного запаха.

В этой связи не лишним будет напомнить, что буквально за пару дней до начала жалоб о зловонии Кульбачевский отрапортовал, что в Москве за последние шесть лет концентрация оксида углерода и диоксида азота в атмосфере снизилась почти вдвое, а мелких взвешенных частиц — на треть. По его словам, долгосрочная динамика показывает существенное улучшение экологического состояния.

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Москва, мол, пересмотрела приоритеты развития транспортного комплекса: важнейшей задачей теперь стало снизить загрязнение воздуха. Сегодня вблизи автотрасс загрязнение вредными веществами снизилось в два раза, а водоохранные предприятия на крупнейших очистных сооружениях позволили снизить загрязнение водных объектов города в 1,4 раза. С 2012 года выбросы загрязняющих веществ от объектов энергетики снизились, по словам чиновника, на 30%.

«В 2018 году, в год добровольца, мы продолжим работу по созданию комфортной и благоприятной для москвичей и гостей столицы среды», — заверил Кульбачевский.

Теперь есть возможность оценить всю иронию его слов.