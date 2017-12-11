Вашингтон, 11 декабря, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Первые торги фьючерсами на биткойн стартовали в США. Их сегодня ночью, 11 декабря, запустила Чикагская биржа Cboe Global Markets (CBOE). Событие вызвало немалый ажиотаж. Торги открылись по цене $15 тысяч (в контракт входит 1 биткойн), уже за первые шесть минут стоимость фьючерса с расчетом в январе выросла на 11% до $16 660, пишет The Wall Street Journal.

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В итоге с таким наплывом пользователей сайт биржи не справился: из-за слишком большого объёма трафика наблюдались перебои в его работе.

2,5 часа после начала торгов их и вовсе пришлось остановить — на несколько минут. Вторая уже пятиминутная остановка произошла еще через 1,5 часа, пишет газета «Коммерсантъ». Стоимость фьючерсов к этому времени выросла уже на 20% от стартовой цены в $15 тыс.

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По мнению инвесторов, к февралю цена самой популярной криптовалюты должна преодолеть отметку в $19 тыс. Правда, пока игроки на рынке ведут себя довольно сдержанно. Объем торгов с фьючерсными контрактами на биткойн заметно уступает опционам с фиатными валютами.

Как сообщало ИА REGNUM, запускать фьючерсы на криптовалюту в США начали уже в первых числах декабря: комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) дала на это разрешение. Кроме того, некоторые страны открыли свои рынки для криптовалют. В России этот вопрос остается открытым — Банк России не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам и высоких рисках их использования.

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Поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг, должны быть подготовлены до 1 июля 2018 года. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал правительству совместно с Центробанком.