Москва, 11 декабря, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Важно, что президент РФ Владимир Путин обнародовал свой приказ о выводе войск непосредственно в Сирии, «тем самым он отдал дань уважения ребятам, которые, рискую жизнью, выполнили приказ Родины». Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин заявил, что военнослужащие России возвращаются из Сирии с победой.

«Россия жестко выполняет свое обещание, которое она дала изначально, вводя группировку своих войск в Сирию, — группировка ни одного лишнего дня без необходимости не останется в этой стране. А это значит, что поставленные задачи выполнены», — заявил сенатор.

Он отметил, что приказ президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина приступить к выводу российской группировки войск из Сирии логически вытекает из всех наших действий, начиная с сентября 2015 года.

«Одержана блестящая победа, которая продемонстрировала всему миру не только силу российских Вооруженных сил, но гуманистическую природу всей нашей внешней политики», — заявил Клинцевич.

По его словам, нет и речи о реализации каких-то внешнеполитических амбиций.

«Мы пришли на Ближний Восток для того, чтобы перекрыть дорогу международному терроризму в Россию, помочь народу Сирии в сложнейшее для него время — только для этого», — заключил он.

Президент России Владимир Путин дал поручение начать вывод российской группировки войск из Сирии. «Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил Путин, выступая перед военнослужащими.