Дамаск, 11 декабря, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Российские военные возвращаются из Сирии с победой, заявил 11 декабря президент России Владимир Путин.

Mil.ru ВКС России в Сирии

Прибывший утром на российскую авиабазу Хмеймим Владимир Путин отдал приказ начать вывод российской группировки войск из Сирийской Арабской Республики.

«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — приказал глава государства.

Однако глава РФ отметил, что если террористы в Сирии вновь поднимут голову, российская армия нанесет по ним такие удары, «которых они пока и не видели».

Напомним, еще в марте 2016 года Владимир Путин приказал большей части группировки ВКС РФ покинуть Сирию в связи с успешным выполнением возложенных на нее задач.

При этом Москва не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов.