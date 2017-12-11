Из Сирии с победой: российские военные возвращаются на Родину
Дамаск, 11 декабря, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Российские военные возвращаются из Сирии с победой, заявил 11 декабря президент России Владимир Путин.
Прибывший утром на российскую авиабазу Хмеймим Владимир Путин отдал приказ начать вывод российской группировки войск из Сирийской Арабской Республики.
«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — приказал глава государства.
Однако глава РФ отметил, что если террористы в Сирии вновь поднимут голову, российская армия нанесет по ним такие удары, «которых они пока и не видели».
Напомним, еще в марте 2016 года Владимир Путин приказал большей части группировки ВКС РФ покинуть Сирию в связи с успешным выполнением возложенных на нее задач.
При этом Москва не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов.