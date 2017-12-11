Москва, 11 декабря, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Ключевой идеей на нефтяном рынке остается договоренность в рамках ОПЕК+ о продлении ограничения добычи нефти. Вокруг этого и будет формироваться тренд на рынке черного золота в среднесрочной перспективе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Brent будет иметь поддержку пока не будет достигнут баланс спроса предложения, к которому стремится ОПЕК+. Например, Кувейт ждет полной ребалансировки нефтяного рынка к концу 2018 года», — отметил эксперт.

Тем не менее, первой отчетной точкой является не конец 2017 года, а середина июня 2018 года. На июньском заседании, в случае если результат по ребалансировке будет удовлетворительным, может быть инициирован процесс выхода из соглашения. Однако, как это будет происходить, понимания пока нет.

«Одновременно с этим стоит отметить, что у американских компаний тоже есть понимание, что высокими ценами на нефть необходимо пользоваться.

Так, руководители трех крупнейших независимых буровых компаний в США заявили о том, что не намерены наращивать активность только лишь потому, что цены выросли на фоне решения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников продлить срок действия соглашения», — пояснил Капустянский.

Вместо этого они собираются сделать упор на поддержание и развитие финансовой дисциплины, а также получения прибылей для выплаты дивидендов инвесторам.

«В случае, если заявления со стороны сланцевиков не окажутся голословными, цены на нефть могут продолжить рост. Технически рост возможен после пробоя сопротивления 64,64 доллара за баррель — годовой максимум. Как минимум в 2018 году он точно будет обновлен», — считает эксперт.

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