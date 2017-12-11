Москва, 11 декабря, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Источником неприятных запахов 9 декабря в Москве могли стать как полигоны ТБО, так и московский НПЗ, заявил 11 декабря корреспонденту ИА REGNUM заслуженный эколог РФ, руководитель рабочей группы по обращению с отходами министерства экологии Московской области Андрей Пешков. Он пояснил, что вдыхание элементов сероводорода и меркаптана, запах которых скорее всего и чувствовали жители столицы, в первую очередь отражается на состоянии желудочно-кишечного тракта, лёгких и сердечно-сосудистой системы.

Дарья Антонова ИА REGNUM В районе Кучино находится не только полигон ТБО, но и множество производственных предприятий

«Меня удивляет, что до сих пор правительство Москвы молчит, не известило людей, что есть опасность для здоровья и какие меры нужно предпринимать. МЧС рассылает сводки по поводу того, что «ветерочек подует», а по поводу того, что непонятные органические и химические выбросы «накрыли» город, молчок.

Отражается на людях это так, что где «тонко, там и рвётся», особенно при такой погоде, когда низкое давление и неблагоприятные метеоусловия. Я знаю очень многих людей даже в студенческом возрасте, которые сейчас страдали от желудочно-кишечных заболеваний, обострились язвы, гастрит. Это связано чётко», — считает эколог.

Отметим, после многочисленных обращений москвичей по поводу «удушливого запаха», 9 декабря Росприроднадзором был осуществлён отбор проб на следующих объектах: мусоросжигательный завод №3, мусоросжигательный завод №4, люберецкие очистные сооружения ОАО «Мосводоканал», курьяновские очистные сооружения ОАО «Мосводоканал», АО «Газпромнефть-МНПЗ», свалка твердых коммунальных отходов в районе Печатники, закрытый полигон твердых коммунальных отходов «Кучино». Все измерения проводились по компонентам сероводорода, меркаптана, метана, аммиака.

По предварительной оценке, источником могли стать мусорные полигоны в Балашихе или Печатниках. Заявлялось, что результаты проб Росприроднадзор получит 11 декабря, однако их результаты пока не озвучивали.

Как ранее заявил министр экологии Московской области Александр Коган, в ближайшие годы на территории Подмосковья планируют построить четыре мусоросжигательных завода. По его мнению, проживание в 100 метрах от подобного предприятия менее вредит здоровью, чем проживание вблизи километра от крупной автотрассы. Тем не менее, с данной оценкой согласны не все.

«Я бы поостерёгся на месте чиновника давать какие-то профессиональные оценки, заключения. Это не компетенция такого чиновника», — заявил Андрей Пешков.

Как пояснил эколог, на будущих мусоросжигательных заводах запланировано атмосферное сжигание несортированных отходов, крайне опасная для здоровья технология. Из-за горения пластика в воздухе образуются диоксины, тяжёлые металлы, ртуть и другие токсичные вещества, распространение которых ограничено Стокгольмской конвенцией. Вредное производство окажет существенное влияние на здоровье людей, прежде всего, на состояние здоровья детей.

На предварительных презентациях всем врали, что на заводах будут сортировать отходы, а из документов заказчиков и сортировщиков следует, что никакой сортировки там не будет. Альтернатив есть очень много. Например, технология автоклавирования, которую сегодня Собянину предлагают поставить на полигоне Малинки, или технологии пиролиза, которые на сегодняшний день получают бурное развитие, в 10 раз дешевле и лучше и производятся в России», — отметил эколог.

По мнению Андрея Пешкова, если решение о строительстве МСЗ всё-таки примут, чиновников соответствующих структур необходимо отправить в отставку.

Добавим, 11 сентября 2017 года закрылся сайт «Мосэкомониторинга», созданный для информирования жителей о состоянии окружающей среды. По мнению эколога, это ещё одна деталь, которая характеризует безответственное отношение властей к экологической и социальной безопасности региона.

«Природоохранные органы Московской области отсутствуют, а те, кто имитирует природоохранную деятельность, видимо, в сговоре, потому что никаких мер не принимают. Я наблюдал разные власти, могу профессионально оценить их действия, надо сказать, что более циничного и варварского отношения к природному комплексу Москвы, нежели у сегодняшней, коммерциализированной до предела власти, я не видел и мои коллеги тоже. Это моё экспертное мнение как москвича, который 60 лет прожил в Москве», — заключил Пешков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители подмосковного Наро-Фоминска вышли на митинг против строительства мусоросжигательного завода в районе посёлка Могутово, расположенного менее, чем в пяти километрах от города.

Читайте подробнее: В Наро-Фоминске митинговали против строительства мусоросжигательного завода

Читайте развитие сюжета: Москва отказалась от мусоросжигательных заводов — травить будут Подмосковье