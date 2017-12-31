Москва, 31 декабря, 2017, 06:50 — ИА Регнум. Житель России на празднование Нового года и Рождества потратит в среднем 17,6 тыс. рублей, сообщает издание «Ведомости».

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Согласно исследованию «Новый год и Рождество — 2018» аналитической компании Deloitte, эта сумма выше докризисной и выше на 4% то суммы, которую тратил житель России на прошлый Новый год.

Отмечается, что в РФ расходы на праздник в конце 2016 года превышали расходы конца 2015 года лишь на 2%. Кроме того, согласно данным аналитиков, в России расходы растут на одном уровне с Германией, в которой рост составил те же 4%.

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Эксперты отмечают, что поведение жителей России перед праздниками всё больше напоминает привычки жителей ЕС. В этом году в России начали делать новогодние покупки раньше: 33% подарков будет куплено до 15 декабря (в 2016 году — 28%), а в последнюю неделю года — 26% (в 2016 году — 28%).

Напомним, согласно данным Росстата, средняя стоимость продуктов на новогоднем столе для семьи из четырех человек в РФ в этом году выросла примерно на 300 руб. по сравнению с 2016 годом. В 2017 году сумма составит около 6,1 тыс. руб.

В перечне продуктов Росстата 29 позиций. Это, в частности, салаты оливье и сельдь под шубой, вино, коньяк, водка, фрукты и овощи, а также конфеты, торты.