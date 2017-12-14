Санкт-Петербург, 14 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 1 декабря НКИД и НКВД издано распоряжение о временном прекращении выдачи паспортов в воюющие с Россией страны и в оккупированные местности.

Pastvu.com Киев

Исполнительный комитет Всероссийского мусульманского совета заявил Комиссариату по национальным делам о своем желании совместной с комиссариатом работы. Народный комиссар Сталин ответил согласием, заявив, что для совместной работы с властью отнюдь не требуется от исполнительного комитета мусульман той или иной партийной окраски; достаточно простых лояльных отношений.

Состоялось совещание представителей 28 акционерных банков совместно с исполняющим обязанности комиссара Госбанка Пятаковым и народным комиссаром финансов Менжинским. Банкиры просили о кредите. Согласие на кредит было дано при условии контроля Совнаркома над всеми чековыми операциями, права реквизиции и права надзора. При принципиальном признании этих условий банкам будет выдано 10 миллионов рублей.

Заседание ВЦИК открылось приветствием Хеглунда от шведской социалистической партии. По докладу Милютина принимается декрет об организации Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) при 12 против и 2 воздержавшихся. В прениях по докладу выступил Ленин, заявивший, что «ВСНХ не может быть сведен к парламенту, а должен быть таким же боевым органом для борьбы с капиталистами и помещиками в экономике, каким Совнарком является в политике».

По вопросу об Учредительном собрании и об отношении к партии кадетов Ленин сказал:

«Если брать Учредительное собрание вне обстановки классовой борьбы, дошедшей до гражданской войны, то мы не знаем пока учреждения, более совершенного для выявления воли народа. Но нельзя витать в области фантазии. Учредительному собранию придется действовать в обстановке гражданской войны…

Нам предлагают созвать Учредительное собрание так, как оно было задумано. Нет-с, извините. Его задумывали против народа. Мы делали переворот для того, чтобы иметь гарантии, что Учредительное собрание не будет использовано против народа… Когда революционный класс ведет борьбу против имущих классов, которые оказывают ему сопротивление, то он это сопротивление должен подавлять, и мы будем подавлять сопротивление имущих теми средствами, которыми имущие подавляли пролетариат, — другие средства еще не изобретены…

Вы говорили: надо изолировать буржуазию. Но кадеты, прикрываясь формальными демократическими лозунгами, лозунгом Учредительного собрания, на деле открывают гражданскую войну. Они говорят: «Мы хотим и в Учредительном собрании сидеть и в то же время организовать гражданскую войну», а вы на это отвечаете фразами об изоляции. Мы не гоним только нарушителей формальности, мы выдвигаем прямое политическое обвинение против политической партии. Так поступали и французские революционеры. Это — наш ответ тем крестьянам, которые выбирали, не зная, кого выбирали. Пусть народ знает, что Учредительное собрание соберется не так, как хотел Керенский…

Пусть разберут наше обвинение против партии кадетов по существу, пусть докажут, что партия к.-д. не штаб гражданской войны, заведомо безнадежной, заливающей страну кровью…»

После прений большинством 150 против 98 при 3 воздержавшихся были одобрены декреты СНК о созыве Учредительного собрания при наличии 400 депутатов и о борьбе с кадетской партией (написан Лениным), возглавляющей контрреволюцию.

Ленин выступает с трибуны

Агитотделом ВЦИК были устроены митинги в частях Петроградского гарнизона, посвященные текущему моменту, главным образом, Учредительному собранию. С.-р. и меньшевики мобилизовали все свои лучшие силы для завоевания гарнизона на этих митингах, но успеха нигде не имели. Весь гарнизон выразил свою солидарность с политикой партии большевиков и СНК.

На заседании Всероссийского съезда СКД по вопросу об утверждении мандатов происходят горячие прения, во время которых из-за продолжительного шума и протестов правой части собрание несколько раз прерывается. Голосованием принято предложение левого с.-р. Калегаева о передаче вопроса на решение президиума.

Меньшевиком Моисеевым вносится внеочередное предложение обсудить декрет СНК в отношении партии кадетов. При голосовании левая часть съезда воздерживается. Калегаев предлагает прервать заседание до следующего дня, ибо одновременно происходит заседание ВЦИК, где обсуждается этот же вопрос. При сильных протестах и шуме справа это предложение принимается большинством 305 против 287.

На заседании Петроградского ВРК создана комиссия по уничтожению вина. Балашов назначен комиссаром по борьбе с алкоголизмом и азартом. Благонравову поручено создание боевой организации для борьбы с алкоголизмом.

Представители Викжеля Крушинский (л. с.-р.) и Сенюшкин (с.-д.-межрайонцы) явились в Смольный, в военно-следственную комиссию и потребовали освобождения трех арестованных членов коллегии министерства путей сообщения (Возницын, Лисенко, Фрейдберг). ВРК им сперва отказал, но после угрозы Викжеля пустить в ход все средства, не останавливаясь даже перед стачкой, ВРК согласился на освобождение арестованных.

На чрезвычайном армейском съезд 4-й армии по вопросу о мире и Учредительном собрании принята резолюция, в которой съезд присоединяется к платформе II съезда Советов и СНК, требует от Учредительного собрания, чтобы оно категорически поставило перед союзниками вопрос о заключении мира и, в случае их отказа, не остановилось бы перед заключением сепаратного мира. Резолюция приветствует Учредительное собрание «как осуществление вековой мечты русской демократии», но заявляет, что «не допустит, чтобы Учредительное собрание уничтожило завоевания трудовой демократии, добытые второй революцией».

В Екатеринодаре начал формироваться контрреволюционный добровольческий офицерско-юнкерский отряд под командованием капитана Покровского.

Весь день шло заседание всех революционных организаций Одессы по вопросу о посылке отрядов на борьбу с Калединым. Большевики настаивают на посылке отрядов; меньшевики призывают к осторожности, предлагая предварительно послать делегацию для обследования положения на Дону и мирного улаживания конфликта. Представитель флота сообщает, что меньшевики опоздали со своими предложениями, т.к. уже отдан приказ о посылке экспедиционного отряда против Каледина. Украинцы заявляют, что опасность калединщины раздута; Украина обязана сохранять нейтралитет. В связи с конфликтом с Радой решено упразднить ревком и заменить его объединенным комитетом с участием Рады. В случае ее отказа — организоваться самостоятельно.

Атаман Алексей Каледин

В Ростове-на-Дону в течение 4 дней (с 28 ноября) шла непрерывная перестрелка. ВРК за недостатком сил не мог развернуть наступления. Он разослал делегации в Харьков, Азов и др. места с просьбой о помощи. Одновременно ВРК укреплял свою власть в городе: овладел почтой, телеграфом, телефоном, послал представителя в отделение Госбанка и т. д.

Дума, заявившая о своем нейтралитете, в то же время держала связь со ставкой Каледина. В разгар борьбы меньшевиками и эсерами было созвано «демократическое совещание». Большевики в нем участия не принимали. Резолюция совещания говорит о принципиальной недопустимости, в связи с провозглашенными свободами, вооруженной борьбы и захвата власти; о необходимости созыва общего съезда представителей Донской области для разрешения спора о власти; предлагает сторонам прекратить всякие военные действия; передать власть до созыва съезда войсковому правительству, пополнив его представителями советов и городских дум области. Для передачи этой резолюции войсковому кругу избрана делегация. Участникам совещания предложено на следующий день собрать своих избирателей и повести среди них соответствующую агитацию.

Из Самары отправлен против Дутова в Оренбург отряд в составе 600 красногвардейцев. Ревком прекратил печатание закрытой газеты «Самарские ведомости» (к.-д.).

Генеральный войсковой секретарь Петлюра обратился к украинским войскам фронтов и тыла с призывом стоять на страже охраны прав Украинской республики, не допуская продвижения к Киеву враждебных республике эшелонов.

На заседании Малой рады под председательством Грушевского председатель украинского генерального секретариата Винниченко выступил с речью, в которой заявил, что, «стоя на почве строгого нейтралитета, мы не будем пропускать большевистских войск для братоубийственной войны на Дону». Касаясь положения на Черном море, Винниченко замечает: «Там создалось такое положение, что Украинская народная республика не может остаться равнодушной… Как можно скорее нужно организовать морское генеральное секретарство».

Выборы в Учредительное собрание по г. Баку и промыслам дали первое место большевикам — 22 276 голосов; «Мусават» (азербайджанские националисты) — 21 752, «Дашнакцутюн» (армянская революционная партия) — 20 314, с.-р. —18 789, к.-д. — 9062, «мусульмане в России» — 7850, меньшевики — 5667.

На заседании распущенной Петроградской городской управы явившемуся новому городскому голове Калинину было отказано в предоставлении слова под предлогом того, что он является «частным лицом». Управа постановила перейти для заседаний в другое помещение.

Вечером в одном из частных помещений заседание управы продолжалось. Постановлено считать новый состав думы незаконным, своих полномочий не слагать, с большевиками в переговоры не вступать. По предложению меньшевиков-интернационалистов принят протест против декрета СНК об объявлении кадетов врагами народа.

На заседании финляндского сейма было доложено решение правительства обратиться к русским властям с требованием вывода русских войск из Финляндии. Это требование мотивируется тем, что после объявления Финляндией независимости и нейтралитета дальнейшее пребывание русских войск не вызывается военными причинами. В то же время их наличие обостряет продовольственный кризис и финансовые затруднения.

Финский сейм

ВРК Воронежа взял из местного казначейства 150 000 рублей «на нужды революционных организаций Воронежа и уездов», заявив, что деньги берутся заимообразно и будут возвращены. Служащими составлен акт, что деньги взяты под угрозой насилия.

В Саратове началась однодневная забастовка служащих банков, почты, телеграфа и всех государственных учреждений в знак протеста против «издевательств партии большевиков над волей народа». В ночь на 1 декабря в центральную почтово-телеграфную контору введен вооруженный отряд с правом ареста и привода под конвоем нужных для работы служащих. Комиссар по городским делам Мгеладзе объявил, что продолжающие бастовать служащие будут уволены.

Киевский совет р. и с. депутатов принял резолюцию, требующую перевыборов Центральной рады, передачи всей власти советам, вооружения разоруженных частей и наказания виновников разоружения. Совет постановил сообщить эту резолюцию в Ставку и на фронты с просьбой о присылке подкрепления.

В Екатеринославе открылся губернский съезд советов р., с. и кр. депутатов. В президиум на основе пропорционального представительства избраны 5 большевиков, 1 с.-р., 1 меньшевик, 1 с.-д.-украинец.

В Одессе в ночь на 1 декабря произошло столкновение красногвардейцев с гайдамаками (отрядами украинских националистов). Красногвардейцами занята лестница, соединяющая порт с Торговой улицей. С утра по городу шла пулеметная стрельба. Магазины закрыты. Окраины в руках красногвардейцев. В центре образовались два лагеря. Броненосец «Синон» и др. военные суда направили орудия на город, угрожая снести городской театр, в котором расположились украинцы.

Председатель Бакинского совета Шаумян особым письмом предложил Краевому центру советов созвать не позднее 10 декабря краевой съезд советов для решения вопроса об организации революционной власти на Кавказе.

В Самарканде меньшевистско-эсеровское правление профсоюзов приняло резолюцию, в которой заявляет, что, признавая существующую власть в лице Учредительного собрания для всей России и для окраин, оно отказывается участвовать в Совете с. и р. депутатов и постановляет взять власть в свои руки.

Завод

На Всероссийском съезде РСДРП (м-ков) Абрамович доказывает, что большевизм есть политическое течение рабочего класса, обусловленное своеобразными условиями российской действительности, толкающей пролетариат к максимализму. Поэтому он предлагает вести борьбу против анархо-синдикалистских уклонов в среде рабочего класса, но отнюдь не борьбу против самого рабочего класса. Неудача коалиции (до октября) объясняется, по его мнению, неспособностью всех социальных классов России к самоограничению.

В заключительном слове Потресов обвиняет интернационалистское крыло партии в отказе от борьбы за Учредительное собрание:

«Преступны всякие соглашения с большевиками. Авангард контрреволюции — в Смольном; наша задача — борьба за лозунг «Вся власть Учредительному собранию».

Мартов в заключительном слове доказывает, что Октябрьский переворот нельзя расценивать как авантюристский заговор. Он есть следствие того, что революция не удовлетворила надежд трудовых масс, а бонапартистский режим Керенского подготовил почву для ленинизма. Провал коалиции, которую пропагандировала партия меньшевиков, есть крах политики и самой партии. Надо поэтому отказаться от «коалиционного фетиша» и искать соглашения с пролетариатом, «ибо только тесное единение с рабочими массами приведет к изоляции большевистских верхов». Мартов протестует против «политической расправы с ошибочными формами рабочего движения».

Последним выступает Либер, по мнению которого все попытки соглашения с большевиками заранее обречены на неудачу. Он считает, что интернационалистское крыло в своей полемике против оборонцев дало повод к обвинению последних в поддержке репрессивных мер Керенского против большевиков. Он предлагает создать комиссию для выяснения этого вопроса. В заключение Либер заявляет, что соглашение со Смольным вынудит его, как и многих социал-демократов, покинуть ряды партии.

На съезде партии социалистов-революционеров большинство выступавших резко критиковали деятельность ЦК, обвиняя его в нерешительности, «массобоязни», отсутствии определенной линии и т. д.

Минор по поводу переговоров ЦК с Народным банком о получении займа для партии говорит о выделении левых с.-р.:

«Это было учтено на денежной бирже как новое явление раскалывания партии, при отсутствии единства и устойчивости которой ни один финансист денег не даст. В это время я снова обратился к директору Народного банка и получил ответ: «Мы даем деньги при известной политической конъюнктуре. Когда была власть в руках с.-р., мы давали деньги, а в настоящее время она неустойчива, и мы подождем». В основе причины отказа — «слишком большой уклон влево и сильное впечатление от письма бабушки [письмо Брешко-Брешковской о выходе из ЦК — прим.]».