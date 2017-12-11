Москва, 11 декабря, 2017, 12:48 — ИА Регнум. До конца 2017 года рубль будет ожидать стабильность. Каких-либо значимых событий, кроме двух заседаний, ЦБ РФ и ФРС США, не будет, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«13 декабря пройдет встреча американского регулятора, на котором ожидается повышение процентной ставки на 0,25%. Согласно фьючерсам на процентную ставку, рынки оценивают эту вероятность на уровне 100%.

В свою очередь, 15 декабря пройдет аналогичное заседание ЦБ РФ. На нём регулятор, вероятно, снизит ключевую процентную ставку до 8%. Реакция на изменения будет слабой», — дал прогноз эксперт.

На спросе ОФЗ вряд ли отразится. Реальная доходность российских активов всё еще высока. Технически валютная пара доллар/рубль вряд ли уйдет из диапазона 57,99—60,35. Куда интересней будут складываться перспективы рубля на 2018 год. По крайней мере некоторые параметры указывают на его возможное резкое снижение.

«Первое — это падение экономики РФ. Уже сейчас потребительский спрос очень низкий, инфляция находится на уровне 2,5%, но в том числе благодаря ЦБ РФ, который нивелирует излишки ликвидности. Более того, правительство после выборов может резко увеличить налоговую нагрузку на население», — полагает эксперт.

По его мнению, на данном этапе обсуждается множество вариантов: увеличение НДС, повышение утилизационного сбора на автомобили, налог на движимое имущество и так далее. Все эти сборы еще больше ударят по доходам российских граждан, которые и так не растут уже четыре года подряд. На этом фоне ЦБ РФ вряд ли будет значительно зажимать ликвидность, возможен всплеск инфляции.

«Еще одним негативным фактором, который может в моменте повлиять на отечественную валюту, являются санкции со стороны США, грозящие запретом на инвестиции в российский госдолг.

В зависимости от того, какое решение будет принято, запретить покупку новых ОФЗ или в целом держать государственный долг РФ, может последовать снижение рубля. Наихудший вариант — это тотальный запрет. В этом случае, возможно, избежать быстрой девальвации рубля будет невозможно», — пояснил Капустянский.

Кроме того, на этом фоне ожидается локальное падение ОФЗ, однако государство не позволит обвалить этот рынок значительно.

«Факторами поддержки рубля в 2018 году останутся дорогая нефть, действия ЦБ РФ, направленные на стабилизацию курса и уменьшения инфляции и старания правительства найти новые источники финансирования, в том числе в Азии», — считает эксперт.

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