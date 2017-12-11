В 2018 году рубль ждут весёлые горки
Москва, 11 декабря, 2017, 12:48 — ИА Регнум. До конца 2017 года рубль будет ожидать стабильность. Каких-либо значимых событий, кроме двух заседаний, ЦБ РФ и ФРС США, не будет, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
«13 декабря пройдет встреча американского регулятора, на котором ожидается повышение процентной ставки на 0,25%. Согласно фьючерсам на процентную ставку, рынки оценивают эту вероятность на уровне 100%.
В свою очередь, 15 декабря пройдет аналогичное заседание ЦБ РФ. На нём регулятор, вероятно, снизит ключевую процентную ставку до 8%. Реакция на изменения будет слабой», — дал прогноз эксперт.
На спросе ОФЗ вряд ли отразится. Реальная доходность российских активов всё еще высока. Технически валютная пара доллар/рубль вряд ли уйдет из диапазона 57,99—60,35. Куда интересней будут складываться перспективы рубля на 2018 год. По крайней мере некоторые параметры указывают на его возможное резкое снижение.
«Первое — это падение экономики РФ. Уже сейчас потребительский спрос очень низкий, инфляция находится на уровне 2,5%, но в том числе благодаря ЦБ РФ, который нивелирует излишки ликвидности. Более того, правительство после выборов может резко увеличить налоговую нагрузку на население», — полагает эксперт.
По его мнению, на данном этапе обсуждается множество вариантов: увеличение НДС, повышение утилизационного сбора на автомобили, налог на движимое имущество и так далее. Все эти сборы еще больше ударят по доходам российских граждан, которые и так не растут уже четыре года подряд. На этом фоне ЦБ РФ вряд ли будет значительно зажимать ликвидность, возможен всплеск инфляции.
«Еще одним негативным фактором, который может в моменте повлиять на отечественную валюту, являются санкции со стороны США, грозящие запретом на инвестиции в российский госдолг.
В зависимости от того, какое решение будет принято, запретить покупку новых ОФЗ или в целом держать государственный долг РФ, может последовать снижение рубля. Наихудший вариант — это тотальный запрет. В этом случае, возможно, избежать быстрой девальвации рубля будет невозможно», — пояснил Капустянский.
Кроме того, на этом фоне ожидается локальное падение ОФЗ, однако государство не позволит обвалить этот рынок значительно.
«Факторами поддержки рубля в 2018 году останутся дорогая нефть, действия ЦБ РФ, направленные на стабилизацию курса и уменьшения инфляции и старания правительства найти новые источники финансирования, в том числе в Азии», — считает эксперт.
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