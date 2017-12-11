Вильнюс, 11 декабря, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Во дворе факультета философии Вильнюсского университета сегодня, 11 декабря, прошла акция протеста преподавателей литовских вузов и символические похороны высшего образования Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На окнах вуза появились траурные ленты, а о том, что проходят непосредственно похороны высшего образования Литвы, сообщали специальные таблички и плакаты.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

Собравшиеся преподаватели вузов возмущались уровнем своей заработной платы. По их словам, «на руки», даже после защиты докторской диссертации, в литовских вузах редко удаётся «выбить» зарплату выше 600 евро. А часто они ещё ниже и соответствуют уровню дохода кассира в супермаркете.

Собравшиеся потребовали у властей заложить в бюджет 2018 года, который в окончательном чтении будет рассмотрен завтра, 12 декабря, хотя бы дополнительные 10 млн евро на зарплаты преподавателям вузов. Единовременное повышение довольствия, по словам протестующих, должно быть сразу на 50% и дальше планомерно расти.

Петицию с требованием направили в парламент.