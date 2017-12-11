Нижний Тагил, Свердловская область, 11 декабря, 2017, 12:29 — ИА Регнум. В Свердловской области на 2018 год намерены увеличить объёмы финансирования медицины. При этом в Нижнем Тагиле люди с июня не могут сделать МРТ в Демидовской больнице: не работает томограф, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

tpsdave Томограф

Планы на 2018 год у чиновников великие. Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования утверждён в размере 53,5 млрд рублей. Это на 8,2 млрд или на 18% больше, чем было выделено в 2017 году. Основную часть суммы — 52,8 млрд рублей — составит субвенция из Федерального фонда ОМС. Ещё 750 млн рублей ТФОМС может получить за лечение тех граждан, которые застрахованы в других субъектах России.

«Значительный рост бюджета позволит увеличить расходы по всем видам медицинской помощи. На 8% и 10% соответственно увеличится финансирование скорой помощи и помощи, которая оказывается в условиях дневных стационаров. На 17% вырастет финансирование амбулаторной помощи и более чем на 23% — стационарной помощи», — бодро заявляют чиновники.

Всего же, как заявляет министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, в 2018 году бюджет здравоохранения региона превысит 72 млрд рублей. Это если учесть более 18 млрд, предусмотренных в проекте областного бюджета. Цифра почти на 10 млрд рублей выше, чем было в 2017-м. В планах — продолжение строительства роддома с женской консультацией и отделением патологии беременных в Верхней Пышме и строительство в Красноуфимске детской поликлиники с дневным стационаром. А в 2019 году в Нижнем Тагиле предстоит строить детскую многопрофильную больницу.

При этом в уже упомянутом выше Нижнем Тагиле люди с июня не могут сделать МРТ. После грозы и урагана томограф в Демидовской больнице вышел из строя. Как заявляют сами пациенты, им приходится искать другие места, где можно сделать МРТ, в том числе и платно.

Одна из местных жительниц, Ирина К., пояснила корреспонденту ИА REGNUM, что направление на МРТ получила ещё в мае. Сделать удалось лишь в ноябре. И то в Первой областной больнице и только после обращения к депутату Законодательного собрания Свердловской области Вячеславу Погудину. И там она выяснила, что в Первой областной больнице готовы сделать МРТ всем, кого направят медики Демидовской больницы. Но, мол, не направляют. По словам самой пациентки, с мая по ноябрь ей никто не предложил сделать МРТ в другом месте.

При этом руководство больницы утверждает, что все пациенты якобы получают направление в областную больницу. «Доезжают или нет — у нас нет таких сведений», — цитирует издание «Уралинформбюро» заместителя главного врача по лечебной работе Викторию Набоку.

Эта же сотрудница заверила журналистов в том, что томограф запустят в строй уже 23 ноября. Однако сегодня, 11 декабря, корреспондент ИА REGNUM выяснил, что томограф так и не работает. На вопрос о сроках на другом конце провода ответили: «Как починят, так и заработает».

В областном министерстве здравоохранения корреспонденту ИА REGNUM не смогли дать внятных комментариев по ситуации. При этом отметим, что контракт на ремонт томографа был заключён в октябре. Этому предшествовало два конкурса, информация о которых была опубликована на сайте госзакупок. Сроки первого аукциона были обозначены с 18 августа по 18 сентября. Однако в конце августа определение поставщика было отменено. Второй конкурс проводился в период с 18 сентября по 9 октября. На него поступила единственная заявка. 24 октября с ООО «Элит-Медикал» был заключён контракт на ремонт магнитно-резонансного томографа 1,5 Т Singa HDхT Echospeed. Сумма контракта составляет 4 млн 138 тыс. 300 рублей.

Контракт был оформлен 24 октября и должен быть исполнен к 31 декабря. На дворе уже 11-е, а томограф так и не работает. Впрочем, у фирмы время ещё есть. А пока пациенты вынуждены искать другие возможности сделать МРТ.