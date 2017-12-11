Ростов-на-Дону, 11 декабря, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Главным событием минувшей недели в Ростовской области стал официальный запуск нового международного аэропорта, построенного с нуля. Изначально предполагалось запустить регулярное авиасообщение с аэропортом «Платов» с полуночи 1 декабря 2017 года. Но позднее срок перенесли на неделю. Так, с 7 декабря все рейсы отправляет и принимает «Платов», старая воздушная гавань, расположенная в черте города-миллионника на проспекте Шолохова, закрыта навсегда, сообщает ИА REGNUM.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

Вместе с тем старт работы воздушных ворот вызвал неоднозначные отзывы у пассажиров. Социальные сети буквально заполонили негативные оценки работы южного хаба, а также способов подъезда к нему. А внимательные интернет-пользователи обнаружили ляп, допущенный разработчиками логотипа Ростова-на-Дону к чемпионату мира по футболу. Он размещён на баннерах, в том числе на маршрутных такси, соединяющих город-миллионник с новым аэропортом.

«Это же надо так вляпаться: когда официальный логотип города — панорама, взять панораму Сан-Франциско, влепить стелу и самолёт и выдать за Ростов», — написал на своей странице в Facebook Игорь Н. К своему посту он прикрепил фотоколлаж, который подтверждает наблюдательность горожанина.

Явно непродуманным пунктом грандиозного проекта стала парковка. Пассажиры жалуются на нехватку общественного транспорта, машиномест на платной стоянке и бюджетных парковочных мест. Некоторые автовладельцы считают тарифы грабежом и попросту бросают свои машины где попало, так и не доехав до пункта назначения. Так, например, за 30 минут стоянки горожанин заплатил 500 рублей, о чём не преминул сообщить в социальных сетях, приложив фотографию чека.

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Ранее работники аэропорта проинформировали, что бесплатно поставить машину можно будет на 15 минут, затем оплата будет соответствовать часовому тарифу в 500 рублей. Бесплатная парковка у аэрогавани тоже есть, но пассажиры отмечают, что на ней яблоку негде было упасть в день открытия аэропорта. Возможно, это связано с тем, что от желающих осмотреть южный хаб не было отбоя.

Список минусов пополнили очередные сообщения пассажиров. Некоторым из них посчастливилось побывать в очень «интересном» санузле, расположенном в зоне прибытия, в конце коридора, слева от эскалатора.

«Непонятно, на какое количество человек одновременно он рассчитан. Для одного он слишком просторен. Мало того, он не закрывается. Также вода текла лишь холодной и тонкой струйкой. Напора с трудом хватало, чтобы она попадала в раковину, а не на бортик», — написал ростовчанин в социальной сети «ВКонтакте».

Интернет-пользователи уже иронично отметили, что, по всей видимости, напор воды также запущен в тестовом режиме.

Что касается маршрутных такси, то, как и предполагалось, их не хватает. На рынок уже вышли нелегалы, установив тариф в 200 рублей.

«Мы вышли на остановку примерно в 20:40. В 21:00 уехала маршрутка на ЖД (железнодорожный вокзал), в 21:30 — вторая, и только где-то в 21:45 приехала та, которая следует на пригородный автовокзал. Отправилась она около 22:00. В итоге мы прождали почти 1,5 часа. Водитель рассказал, что до 20:00 ходят раз в полчаса, после — раз в час. Также видел небольшие маршрутки (какие-то частники) по 200 рублей до пригородного автовокзала», — поделился пассажир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, южный хаб расположен в 30 километрах от Ростова-на-Дону. В работе над проектом принимали участие немецкая проектная компания AssmannBeraten + Planen и лондонское архитектурное бюро Twelve Architects & Masterplanner. Площадь аэровокзала — 50 тыс. кв. метров, пропускная способность авиаузла — 1,7 тыс. пассажиров в час. По официальным данным, обеспечить транспортное сообщение с воздушной гаванью должны 20 новых автобусов, рассчитанных на 16—20 человек каждый. Они должны осуществлять трансфер от главного железнодорожного вокзала и железнодорожной станции «Сельмаш» с интервалом в 20—30 минут. Стоимость поездки обойдется не в 65 и 85 рублей, как заявлялось ранее, а в 75 и 95 рублей в зависимости от места отправления.

Что касается стоянок, то парковочное место бесплатно предоставляется только инвалидам, другим категориям граждан придётся раскошелиться. За 30 минут парковки на краткосрочной стоянке придётся заплатить 100 рублей, за 5 часов — 600 рублей. Сутки на долгосрочной стоянке обойдутся в 500 рублей (на парковке премиум-класса — 700 рублей), от 10 до 14 суток — 3 тыс. рублей.