Киев, 11 декабря, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Оболонский районный суд города Киева намерен допросить по делу экс-президента Украины Виктора Януковича главу МВД Украины Арсена Авакова и бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил осведомленный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

«Суд Киева, рассматривающий дело по обвинению экс-президента Украины В. Януковича в госизмене, в понедельник (11 декабря) заслушает свидетелей обвинения», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политик Виктор Янукович уехал из Украины в РФ в феврале 2014 года после государственного переворота в Киеве. Экс-президента обвиняют в причастности к убийствам на майдане, в финансовых махинациях и в других преступлениях.

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