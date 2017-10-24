С Януковича сняли большинство обвинений по событиям на Майдане

Киев, , 23:58 — REGNUM Генпрокуратура Украины сняла с экс-президента страны Виктора Янукович большинство ранее выдвинутых против него обвинений, касающихся событий на Майдане в Киеве зимой 2013−2014 годов. Соответствующее заявление адвоката экс-главы государства Виталия Сердюка распространило 24 октября адвокатское объединение AVER LEX.

«Генеральная прокуратура Украины под руководством Юрия Луценко уже сняла с Виктора Януковича подозрения в разгоне в 30 ноября 2013 года и в декабре 2013 — январе 2014 годов митингующих, в том числе студентов и журналистов», — сообщил адвокат.

Также, по его словам, Виктор Янукович больше не является подозреваемым в причастности к убийствам в феврале 2014 года участников Майдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника.

Адвокат напомнил, что «2 марта 2014 года ГПУ обвинила Виктора Януковича в том, что по его указаниям в декабре 2013 — январе 2014 года «Беркут» избил 165 мирных протестующих, в том числе 40 журналистов, в причастности к убийствам активистов Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, к гибели 70 людей и избиению более 500 протестующих».

«В настоящий момент данное подозрение по ряду фактов уже полностью опровергнуто», — сообщил Виталий Сердюк.

Таким образом, как отметил адвокат, большинство обвинений против Януковича на сегодняшний день опровергнуто, а оставшиеся выделены в отдельное производство, по которому пока также не найдено доказательств.

Напомним, Виктор Янукович покинул Украину в феврале 2014 года, после того, как в стране произошёл государственный переворот и Верховная рада отстранила его от власти.

Помимо дела, касающегося событий на Майдане, в отношении Януковича ан Украине также расследуются дела об отмывании денег, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, и других преступлениях.

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