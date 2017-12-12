Москва, 12 декабря, 2017, 15:49 — ИА Регнум. В рамках 47-ого Международного Роттердамского кинофестиваля, который пройдет с 24 января по 4 февраля 2018 года, состоится европейская премьера фильма Алексея Федорченко «Война Анны». Действие картины происходит во времена Второй мировой войны, однако история посвящена не солдатам, а маленькой еврейской девочке.

Цитата из к/ф «Война Анны». реж Алексей Федорченко. 2016. Россия Марта Козлова в роли Анны

В своей ленте режиссер поднимает проблему детей на войне, которую развязали взрослые. Семья главной героини погибает во время массового расстрела. Сама Анна осталась жива благодаря матери, которая закрыла ее спиной. Больше двух лет девочке приходится прятаться в нерабочем камине в комендатуре, и за это время ей удалось не только выжить, но и сохранить в себе человека. Главную роль сыграла 6-летняя актриса Марта Козлова, для которой фильм стал дебютом в кино.

Взгляд зрителя, как и Анны, не выходит за рамки камина, который стал для девочки целым миром, пусть и замкнутым. Подобный приём усиливает сопереживание и добавляет картине контраста.

Кроме того, в фильме практически нет диалогов, а главная героиня на протяжении всей ленты не произносит ни слова. Восприятие истории происходит с помощью звука, над которым работал Венсан Арнарди. В портфолио французского звукорежиссера более 200 фильмов и номинация на премию Оскар.

Рабочая версия картины уже получила много положительных отзывов критиков, журналистов и актеров, среди которых Антон Долин, Данила Козловский, Леонид Парфенов, Ксения Раппопорт и другие.

«На мой взгляд, это замечательный пример авторского независимого русского кино, — отметил Данила Козловский. — Это кино сделано тонко, умно, без фальши, пронзительно. Война Анны — это художественный призыв к человечности».

Бюджет фильма составили средства создателей и нескольких частных лиц, а также вклад фонда «Генезис». Однако этих денег не хватило на финальную работу над звуком, графикой и цветокоррекцией, а также на выкуп заложенных прав. В связи с этим 5 декабря кинематографисты запустили краудфандинговую кампанию на платформе Boomstarter. На данный момент проект собрал более 30 тыс. рублей из заявленных 6,2 млн. Кампания завершится 18 января.