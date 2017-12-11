Вашингтон, 11 декабря, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Три новых телескопа намерено отправить в космос Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США в ближайшие десять лет, сообщил американским конгрессменам помощник директора агентства Томас Зурбукен, передает издание SpacePolicyOnline.

NASA Экзопланета в представлении художника

Выступая на слушаниях в подкомитете по космосу Палаты представителей Конгресса США, Зурбукен сообщил, что телескопы будут предназначены для поиска экзопланет земного типа, и работа в этом направлении начнется уже в 2018 году.

«В марте 2018 года в космос должен быть выведен аппарат TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite, спутник по исследованию планет, проходящих перед своей звездой). Сейчас продолжаются его сборка и испытания компонентов и оборудования», — пояснил Зурбукен.

По его словам, задача TESS будет состоять в выявлении ближайших к Земле планетных систем, которые по своим параметрам в наибольшей степени походят на Солнечную систему. Исследованием экзопланет в этих системах займутся телескопы, которые отправятся на орбиты вслед за TESS.

В ходе слушаний представитель счётной палаты США Кристина Чаплан сообщила, что для реализации проекта НАСА потребуется финансирование в объеме «не менее $12,4 млрд», что составляет половину бюджета департамента астрофизики НАСА. Она также посоветовала управляться с этими средствами «осмотрительно».

Ранее в созвездии Льва была обнаружена «увеличенная копия» Земли — планета K2−18b. Астрономы уверены, что объект находится в обитаемой зоне своего светила, следовательно, на ее поверхности может присутствовать жидкая вода.

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