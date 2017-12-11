Москва, 11 декабря, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Рассекречена деятельность русскоязычной хакерской группировки MoneyTaker, за 1,5 года организовавшей 20 успешных атак на банки и другие юридические организации на территории США, России и Великобритании, сообщает 11 декабря пресс-служба компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB.

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В компании заявили, что группа MoneyTaker является наименее изученной специалистами и практически не освещаемой в прессе. Основными мишенями хакеров в банках являются системы карточного процессинга, а также система межбанковских переводов. Отмечается, что уже в ближайшее время целью этих хакеров могут стать финансовые организации в Латинской Америке.

В целом, на счету MoneyTaker, по данным Group-IB, 16 атак на компании США, 3 — на банки России и 1 — в Великобритании. В США средний ущерб от одной атаки составляет $500 тыс. В России средний объем украденных группой денежных средств — 72 млн. рублей.

«Инциденты происходят в разных регионах мира: один из банков они ограбили дважды, что свидетельствует о недостаточно качественном расследовании первого нападения.», — отметил Дмитрий Волков, руководитель департамента киберразведки Group-IB.

Напомним, 7 декабря ИА REGNUM сообщало о том, что в результате кибератаки на криптобиржу NiceHash хакерами были украдены биткоины на общую сумму $68 млн.

Начальник отдела маркетинга криптобиржи заявил, что в результате взлома было похищено около 4700 биткоинов, что эквивалентно $68 млн.

Также отметим, в августе 2016 года хакерам удалось украсть 120 тыс. биткоинов на сумму около $72 млн с биржи в Гонконге. В результате взлома в 2016 году курс криптовалюты снизился на 20%.