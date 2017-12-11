Москва, 11 декабря, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Потребительские настроения жителей России постепенно возвращаются на докризисный уровень. Так, 34% граждан оценивают нынешнее время, как благоприятное для крупных покупок (в январе 2017 года — 23%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Виктор Дюбрей. Бочки денег.1897

Несмотря на позитивные настроения трети населения страны, половина опрошенных (51%) не разделяют потребительского оптимизма.

В отношении кредитования настроения граждан РФ менее позитивны, но при этом отмечается положительная динамика. Так, индекс кредитного доверия вырос с 21 п. в январе до 30 п. в октябре — ноябре 2017 года.

70% респондентов не рассматривают вопрос о получении крупных займов. Благоприятным для взятия кредитов нынешнее время считают 18% опрошенных.

73% жителей России предпочитают сберегать деньги и сократить повседневные расходы (в январе 2017 года — 67%). Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 20% граждан.

При этом, стоит отметить, что у граждан выросло доверие к российским банкам. Если в январе 2017 г. вариант вклада средств на счет в банке рассматривал 41% граждан, то в ноябре — 57%. Забирать деньги из банка планируют лишь 28%.

Опрос проведен 27−29 ноября 2017 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, у 57% жителей России или у членов их семей есть один или несколько непогашенных кредитов — вдвое больше, чем в 2009 г. (26%).

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