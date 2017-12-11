Нью-Йорк, США, 11 декабря, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио выразил обеспокоенность относительно того, что богатые люди из разных стран, прежде всего из России, скупают недвижимость на деньги, «полученные нечестным путем», из-за чего в городе становится невозможно жить для людей со средним и малым достатком. В связи с этим он заявил о своем желании получить «закон или подход», чтобы с этим бороться, сообщает Buzzfeed.

Massimo Catarinella Мидтаун является крупнейшим деловым центром Нью-Йорка. Вид на западный Мидтаун из Эмпайр-стейт-билдинг.

«Город Нью-Йорк, по мере того как он расцвел и стал нынешним роскошным местом за последнее десятилетие, стал местом, где люди из разных стран, но прежде всего богатые русские, по сути, отмывают свои деньги», — отметил он в интервью BuzzFeed News.

«Я считаю российских олигархов проблемой», — подчеркнул он. — Я думаю, произошедшее в России вызывает очень большое беспокойство».

Он указал на свою обеспокоенность тем, что они покупают квартиры в Нью-Йорке.

«Нужно обратиться к корню проблемы», — отметил он. — Происходящему в России в общем, тому факту, что это олигархия, люди, которые, по сути, украли богатство их страны с помощью собственного правительства».

"То, как люди с огромными нажитыми нечестным путем средствами покупают недвижимость, мне нисколько не нравится», — заключил он. — Я хотел бы, чтобы был специальный закон или подход для решения этой проблемы, однако пока я такого не нашел».

Напомним, вопрос об источнике доходов у граждан России, ведущих дела на Западе, не впервые ставится западным истеблишментом. В частности, можно вспомнить инцидент с кипрскими счетами, когда в 2013 году было изъято до 60% средств, находящихся в банках этой страны.

Тогда с каждого депозита, чей размер превышал €100 тыс., единовременно списывалось 9,9%. Со вкладов с меньшей суммой — 6,75%. По данным западной прессы, от такого изъятия российские граждане и юридические лица, державшие свои средства в кипрских банках, потеряли от €3,5 млрд.

Напомним и об аресте сенатора Сулеймана Керимова во Франции, задержанного 20 ноября в международном аэропорту Ниццы. Его обвиняют в сокрытии от властей страны €400 млн, а также подозревают в незаконном ввозе на территорию Французской республики от €500 млн до €750 млн.

Возможно, говоря о законе, глава Нью-Йорка имеет в виду аналог «Закона о криминальных финансах» (англ., Criminal Finances Act), утвержденного парламентом Великобритании в апреле 2017 года и вступившего в силу 1 января 2017 года. Согласно документу, вводится новый правовой инструмент — «запрос о богатстве необъяснимого происхождения».

Теперь Высокий суд Лондона может выдать по заявлению правоохранителей запрос о богатстве при соблюдении следующих условий: стоимость имущества должна превышать 50 тыс. фунтов стерлингов, должны иметься основания предполагать, что официального дохода лица не хватит, чтобы его купить, а также если владельцем имущества является «политически значимое лицо» или лицо, в отношении которого есть разумные подозрения в совершении им тяжкого преступления (включая незаконный оборот наркотиков, торговлю оружием, мошенничество и отмывание денег).

По предварительным оценкам, только в Великобритании, Шотландии и Ирландии под действие закона подпадают около 48 тыс. граждан России. В США есть свой подобный закон — CAATSA, по которому иностранные граждане могут быть подвергнуты проверкам Минфина США. Однако, пока он носит политический характер и предполагает экономические санкции, тогда как британский направлен на борьбу с отмыванием криминальных средств.

Санкции по британскому закону предусматривают конфискацию имущества и лишение статуса беженца.