Махачкала, 11 декабря, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел вчера, 10 декабря, в Ахванском районе Дагестана. В селении Тадмагитль сгорели четыре дома, мечеть. Информация о пожаре поступила в региональное управление МЧС около 17:40, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

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Общая площадь возгорания составила около 1250 кв. м. Прибывшим на место пожарным вместе с местными жителями потребовалось около часа, чтобы остановить распространение огня на близлежащие постройки. Ликвидировать открытое горение удалось лишь к 21:00.

В результате пожара полностью сгорели четыре частных дома и мечеть, частично — две хозяйственные постройки. По данным пресс-службы МЧС, люди жили только в одном доме, остальные строения были нежилые. Жертв и пострадавших при пожаре нет.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС и МВД, которые устанавливают причины возгорания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане пожары в горных селениях случаются довольно часто. Эксперты в качестве наиболее распространенной причины называют изношенность электросетей, из-за чего происходит короткое замыкание на высоковольтных линиях электропередачи. Большинство линий построены еще в 70-х годах прошлого века. Ремонтом сетей практически не занимаются, поэтому неудивительно, что происходят возгорания, в которых уничтожаются сотни домов, отметил вице-президент национально-культурной автономии «Дидо» Мухаммад Цези.

Еще одной причиной пожаров являются особенности строительства домов в горных селениях. Дома построены на террасах впритык друг к другу, и в случае пожара в одном их них, огонь быстро перекидывается на соседнее домовладение.

Напомним, в августе 2016 года из-за крупного пожара, случившегося в селе Мокок в Цунтинском районе Дагестана, сгорели 86 домов, в 2015 году в селе Цехок сгорели шесть домов, в 2014 году в селе Эльбок было уничтожено огнем 10 домов, а в селе Генух — 24 дома. В 2012 году в селах Хутрах и Шапих сгорели 32 и 16 домов, в ноябре 2010 года в селе Цибари пожар уничтожил 80 домов.

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