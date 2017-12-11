Москва, 11 декабря, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Власти Москвы разработали требования для столичных таксомоторных компаний во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщается на портале мэра Москвы.

Petar Milošević Такси

Таксомоторные компании должны получить аккредитацию для работы во время мундиаля в первой половине 2018 года. Автомобили должны быть не старше четырех лет

Компаниям нужно будет оборудовать автомобили желтыми государственными регистрационным знаками и опознавательными фонарями на крыше.

В салоне такси необходимо разместить информацию о водителе и тарифах.

Также таксомоторные компании нужно будет погасить неоплаченные штрафы.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы отметили, что аккредитованные такси смогут подъезжать к стадионам, где будут проводиться матчи ЧМ-2018.

Как заявил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, водителям такси рекомендуется выучить стандартные фразы на английском языке.

Для водителей такси разработаны специальные памятки. Они содержат англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок.

Кроме того, таксомоторным компаниям рекомендуют принять единый подход к ценообразованию на фиксированные маршруты (до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон, гостиниц).

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Москве состоялось торжественное открытие центров регистрации и выдачи паспортов болельщика (FAN ID) для чемпионата мира по футболу — 2018.

Паспорт болельщика позволяет иностранным гражданам находиться без визы в РФ за 10 дней до чемпионата мира и 10 дней спустя. Владелец такого паспорта сможет оперативно передвигаться внутри страны бесплатно.

Напомним, вице-премьер Виталий Мутко заявил, что угрозы участию сборной России в домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года не существует.

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