Воронеж, 11 декабря, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Пассажирские поезда «Российских железных дорог» были пущены по созданному на участке Журавка — Миллерово обходу вокруг Украины, сообщает телеканал «Звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

В настоящее время все поезда РЖД минуют территорию Украины. Ранее о готовности перевести движение поездов на новый участок до конца 2017 года сообщал министр транспорта России Максим Соколов.

По его словам, указанный участок сможет пропускать 62 пары пассажирских и 30 пар грузовых поездов.

Движение поездов в обход Украины также комментировал директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов. Он сообщал, что 20 сентября на участке началось регулярное движение грузовых составов и что запуск пассажирских поездов будет включать несколько этапов.

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Напомним, линия Журавка — Миллерово протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Она обеспечит российским поездам возможность не заходить на украинскую территорию.

Строительство обходной линии началось после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Основные работы были завершены в августе 2017 года, а движение планировалось запустить осенью.

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