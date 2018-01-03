Москва, 3 января, 2018, 08:54 — ИА Регнум. В Москве после празднования Нового года начнут работать 12 пунктов утилизации новогодних елей, сообщили в мэрии столицы.

Ёлка

Пункты утилизации появятся на юге и юго-западе, на востоке и юго-востоке, на западе и северо-западе Москвы, а также в Зеленограде.

Сдать новогоднее дерево на переработку можно будет с 9 января по 1 марта.

В пунктах утилизации будут принимать ели, сосны и пихты. Стоит отметить, что при этом на них не должно быть мишуры и других украшений.

Все деревья хвойных пород отправят на переработку, из них сделают щепу, которая станет основой для нового растительного грунта.

Как сообщало ИА REGNUM, ёлочные базары в Москве начали работать с 20 декабря. Всего во всех округах столицы до 31 декабря работали более 200 ёлочных базаров. Торговые точки по продаже новогодних елей были оформлены в едином стиле.

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Напомним, с 22 декабря по 14 января в Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Главные площадки праздника — Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, улицы Рождественка и Арбат. В рамках фестиваля пройдет порядка 8 тысяч мастер-классов и волшебных представлений.

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