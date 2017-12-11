Чебоксары, 11 декабря, 2017, 08:48 — ИА Регнум. В Чувашии межэтнические и межконфессиональные отношения продолжают «оставаться спокойными», но сохраняется «большой уровень настороженности» к мигрантам и существует опасность потери национальной самобытности. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Чувашским государственным институтом гуманитарных наук по заказу минобразования и минкультуры Чувашии.

Герб Чувашии

Социологическое исследование «Современное состояние этнокультурного развития и межнациональных отношений в Чувашской Республике» было проведено в октябре-ноябре 2017 года, сообщается на сайте института. Результаты озвучил доктор исторических наук, главный научный сотрудник ЧГИГН Иван Бойко. По его словам, итоги опроса показали, что в Чувашии продолжают оставаться «спокойными и уважительными» межэтнические и межконфессиональные отношения: 9 из 10 респондентов (90%) дали им положительную оценку.

Однако сохраняется «большой уровень настороженности» к мигрантам.

«Свыше половины респондентов уверены, что в Чувашии мигранты не нужны. Негативные оценки их деятельности более чем в 2 раза превышают положительные. Преобладание отрицательных установок и стереотипов во многом является результатом отсутствия положительной информации о вкладе трудовых мигрантов в экономику, социальную сферу республики», — считают учёные.

Две трети респондентов ответили, что они являются верующими, в первую очередь православными. Около 60% участников исследования заявили, что религия в той или иной степени важна для их жизни. Вопрос в том, что нередко соблюдение норм, проповедуемых в различных верованиях, остается лишь внешним фактором.

Исследовали констатируют, что как и в предыдущих исследованиях, респонденты отмечали, что важнейшими элементами культуры, скрепляющими этнос, являются родной язык и общая земля, а также национальные обычаи, обряды, историческая судьба, религия, народное и профессиональное искусство.

«Более 40% опрошенных в той или иной степени говорили о том, что в республике существует опасность потери национальной самобытности, с уверенностью об этом заявили свыше 15% респондентов. Проблема в большей степени характерна для чувашского населения, озабоченность ею высказали почти 54% опрошенных этой национальности, в то время как среди русских — около 20%. Одной из самых острых проблем является сохранение чувашского языка, его использование», — отмечают учёные.

По данным опроса, в домашних условиях на чувашском языке говорят чуть более трети респондентов, а на работе, в учебных заведениях, на улице этот показатель заметно ниже. Во всех сферах жизнедеятельности наблюдается одновременное использование как чувашского, так и русского языков. Дома, в семье, на чувашском языке общаются в той или иной форме три четверти респондентов, считающих себя чувашами. В учебных заведениях этот уровень составляет около 30%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре и Рособрнадзору проверить количество уроков родного и региональных государственных языков в субъектах страны. Было подчёркнуто, что родные языки, в том числе и государственный язык республики, должны преподаваться только на добровольной основе. По итогам проверки больше всего нарушений было выявлено в Татарии, Башкирии, Якутии и Чувашии. Отмечалось, что в этих республиках прокуратура зафиксировала большой объем обращений и жалоб родителей школьников на принудительное изучение национальных языков и уменьшение доли изучения русского языка. По выявленным фактам направлены представления о вынесении штрафов и должностных взысканий. Официальных комментариев от Генпрокуратуры пока нет.

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О том, что преподавание чувашского языка в республике сокращается, свидетельствует статистика. В 2009 году чувашский язык как родной преподавался в 344 чувашских школах и как государственный язык — во всех остальных 198. В 2012 году число школ с чувашским языком обучения сократилось до 313. По данным минобразования Чувашии на 30 октября 2017 года, в настоящее время обучение в начальных классах на чувашском языке ведётся в 227 школах, на татарском — в 16 школах (в 2012 году — в 14 школах), на мордовском — в трёх образовательных учреждениях (в 2012 году — в пяти школах). В остальных 198 школах языком обучения является русский язык. Всего по состоянию на 1 октября 2017 года в республике зарегистрировано 444 общеобразовательные организации, из них 428 муниципальных, 16 государственных.

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