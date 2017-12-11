Лондон, 11 декабря, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Издевательский конкурс на создание лучшего «нейтрального» флага для олимпийцев из России предложил британский журналист Джайлс Смит. В качестве основной идеи он предложил использовать клетку для «провинившихся» российских спортсменов, пишет 10 декабря газета The Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зелье

Ведя речь о тех спортсменах, которых Международный олимпийский комитет (МОК) признал «чистыми» и допустил до зимних Игр — 2018, Смит, как пример, предложил создать для них нейтральный флаг в виде перекрещенных шприцев или теплого одеяла из ткани-шотландки.

Все идеи должны отталкиваться, по мнению обозревателя Times, от идеи о клетке, в которую должно посадить российских спортсменов.

«Можно взять идею о клетке для виновных спортсменов, однако сделать из неё что-нибудь «уютное», — пишет Смит.

Так, по мнению британского издания, уже можно шутить над спортсменами из России.

Кроме издевательств по поводу флага, издание также предложило подумать над гимном, который могут использовать спортсмены из РФ вместо национального.

Напомним, 5 декабря МОК принял решение об отстранении российской сборной от Зимних Игр — 2018 в Пхенчхане. На соревнования могут быть допущены только те спортсмены, которые якобы не замешаны в допинговом скандале, и выступать под олимпийским флагом, без гимна и атрибутики национальной сборной.

Читайте также: Герб? Флаг? Родина? Ничего личного, просто бизнес: Итоги недели

Кроме этого, МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ (ОКР) и пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных.

ОКР также обязали внести в МОК 15 млн долларов в качестве возмещения расходов на проведение допинг-расследования и в качестве вклада в развитие глобальной антидопинговой системы.

Читайте также: Депутат Госдумы: «Выбирают белый флаг, пусть потом не жалуются»