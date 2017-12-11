Варшава, 11 декабря, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел (МИД) Польши выразило обеспокоенность произошедшим во Львовской области инцидентом с туристическим автобусом, который был подорван неизвестными лицами.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

«МИД Польши подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря под Львовом произошло повреждение польского автобуса в результате срабатывания взрывного устройства», — говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте ведомства.

В МИД Польши данный «инцидент» охарактеризовали как «очередное антипольское происшествие на территории Украины».

По данным ведомства, автобус использовали для перевозки более 20 туристов из Польши. Взрыв произошел на стоянке рядом с гостиницей в селе Сокольники, когда в транспортном средстве никого не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 декабря в Львовской области Украины неизвестные повредили автобус с польскими регистрационными номерами, который был припаркован у одного из отелей. В момент взрыва пассажиров в автобусе не было.

Туристический автобус получил повреждения, инцидент расследует полиция. Позже глава МИД Украины Павел Климкин назвал инцидент «провокацией».

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