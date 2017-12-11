Москва, 11 декабря, 2017, 07:58 — ИА Регнум. 66% жителей России знают, что 12 декабря отмечается День Конституции РФ. 32% затруднились ответить, какой праздник отмечается в это день. 2% опрошенных назвали другие праздники. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центроом».

Sokolniki.com Конституция РФ

11% граждан читали Конституцию РФ и довольно хорошо помнят содержание. 25% читали, но плохо помнят, о чём говорится в главном документе страны, 27% читали, но ничего не помнят.

Примечательно, что 37% опрошенных никогда не читали Конституцию Российской Федерации.

Около трети респондентов (32%) считают, что российские власти «в полной мере» или «в основном» соблюдают Конституцию РФ.

40% граждан заявили, что соблюдают лишь отчасти. По 14% опрошенных совершенно не соблюдают. 13% затруднились ответить.

Опрос проведен 24—28 ноября 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом (по сравнению с концом девяностых годов) среди населения выросла уверенность в значимости Конституции в жизни страны, особенно в период 2014—2015 гг. («посткрымского патриотического подъёма»), но в 2016 году показатели вернулись к прежним значениям.

Справка:

Конституция РФ — высший нормативный правовой акт страны. Принята 12 декабря 1993 года. Главный документ страны — Конституция — обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России.

Читайте также: В Госдуме против того, чтобы делать День Конституции выходным