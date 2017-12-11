Вашингтон, 11 декабря, 2017, 07:33 — ИА Регнум. 6 декабря, среда: «Айлендерс» потерпели разгромное поражение от «Тампы», отыграв два гола

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

6 декабря в солнечном городе Тампа проходил матч между лидером лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» и крепким середняком «Нью-Йорк Айлендерс».

Начало первого периода оказалось провальным для «островитян». На 34-й секунде матча Брейден Пойнт в касание отправил шайбу в ворота Томаса Грайсса, Никита Кучеров отдал результативную передачу — 1:0. Последовавшая контратака «Айлендерс» была быстро остановлена ключевым защитником «Тампы» Антоном Строльманом. Ближе к концу периода Андерс Ли получил удаление на две минуты, что оставило «Айлендерс» в меньшинстве перед соперником. Численное преимущество «Тампы» сказалось на счёте, 2-метровый Андрей Шустр покорил ворота «островитян», тем самым удвоив разрыв «Тампы» в счёте — 2:0.

Второй период активно начали игроки «Нью-Йорка», произведя пару острых атак на ворота «Тампы». Впоследствии «Айлендерс» отыграли одну шайбу благодаря 15-му номеру драфта 2015 Мэттью Барзалу — 2:1. Через пару минут оставшийся на льду Барзал отдал результативную передачу на Джордана Эберле, и счёт становится равным — 2:2. До конца периода оставалось ещё 10 минут, которыми вовсю воспользовались игроки «Тампы». Благодаря удалению Джейсона Чимеры Янни Гурд отличился заброшенной шайбой с передачи Михаила Сергачёва в игре 5 на 4, счёт на табло — 3:2. Спустя минуту Янни Гурд записал на свой счёт дубль, добив шайбу в пустые ворота «Айлендерс» — 4:2. Под занавес периода отличилась связка двух российских нападающих — Никита Кучеров заработал своё второе очко в этой встрече, отдав результативную передачу на Владислава Наместникова — 5:2.

В третьем периоде была забита лишь одна шайба, снова оказавшись в воротах «островитян» — 6:2, Крис Куниц поставил точку в матче. По итогам встречи быстро сравнявшие счёт «Айлендерс» также быстро потеряли равный счёт, уступив четыре шайбы «Тампе».

8 декабря, пятница: Шон Монахан в очередной раз помогает «Калгари» одержать победу над «Монреалем»

Ночью 8 декабря в Белл-Центр в Монреале проходил матч между двумя канадскими клубами, «Монрель Канадиенс» и «Калгари Флеймз». На воротах «Калгари» стоит новичок команды 25-летний чех Давид Риттих, проводящий свой третий матч в НХЛ.

Первый период мощно начали «Калгари Флеймз», засев в зоне соперника на долгое время. Нанося бросок за броском, «Калгари» добились появления шайбы в воротах «Монреаля». Лидер «Калгари» по заброшенным шайбам Шон Монахан вывел свою команду в лидеры — 1:0 после шести минут встречи. Через пару минут «Монреаль» вырвался в контратаку и тут же её реализовал, Дэниел Карр забросил свою вторую шайбу в сезоне и сравнял счёт — 1:1. В последующие десять минут «Монреаль» закрепился с шайбой в зоне «Калгари», но прекрасная игра Давида Риттиха не позволила сопернику выйти вперёд.

Нескончаемый прессинг у ворот «Калгари» продолжился во второй 20-минутке. На десятой минуте периода Филлип Дано шестой раз отличился за «Канадиенс» в этом сезоне, принеся лидерство в счёте «Монреалю» — 2:1.

В третьем периоде «Монреаль» выглядел уверенно, отдавая все силы на удержание счёта, но «Калгари» жаждали ответить им голом. И «Флеймз» удалось это сделать, сравняв счёт в середине периода. Гарнет Хэтэуэй поразил ворота «Монреаля» — 2:2. В дальнейшем «Калгари» усердно отрабатывали в защите, удерживая шайбу, тем самым провоцируя игроков «Монреаля» на удаления. Счёт так и не был изменён до конца основного времени, и игра перешла в овертайм.

В овертайме точку в матче поставил лидер «Калгари» Шон Монахан, записав на свой счёт дубль — 3:2, «Калгари» одерживают верх над «Монреалем».

9 декабря, суббота: Панарин отдал пять голевых передач, посодействовав победе «Коламбуса»

В субботнюю ночь «дьяволы» из Нью-Джерси принимали на своём льду «Коламбус Блю Джекетс».

Первый период оказался абсолютно провальным для «Блю Джекетс», а для «дьяволов», напротив, результативным. Первую четверть периода «Коламбус» был зажат у своих ворот, лишь отличная игра Бобровского смогла сберечь ворота в целости и сохранности. Но все старания Сергея Бобровского становятся напрасными, когда на девятой минуте встречи Джимми Хейз из-за ворот сделал точную передачу на Брайан Бойла. Спустя мгновение шайба уже лежит в воротах, Брайан Бойл отличился своей пятой шайбой за 19 игр этого сезона — 1:0. Ближе концу периода «Нью-Джерси» удваивают счёт в матче. Экс-форвард «Вашингтона» Маркус Юханссон отличился заброшенной шайбой из-за ворот — 2:0.

В самом начале второй 20-минутки Артемий Панарин врывается в зону соперника, мастерски изымая шайбу у защитника. В тот же момент подкатывает с фланга Пьер-Люк Дюбуа и, получив шайбу, отправляет её в ворота — 2:1. Панарин отличился результативной передачей. Пару минутами позже счёт на табло становится равным, Лукаш Седлак забросил шайбу прямо в угол ворот соперника, принеся тем самым очередное результативное очко Панарину. В середине периода форвард «Девилз» Тайлер Холл вышел один на один с вратарём, но, переоценив свои усилия, провалил свой выход. Чуть позже Артемий Панарин снова поражает всех своим видением льда, отдав третью результативную передачу в этой встрече. Скотт Харрингтон мощнейшим броском отправил шайбу в ворота Кори Шнайдера («Девилз») — 2:3. В последние секунды периода «Нью-Джерси» не отдавали шайбу «Коламбусу». Засев в зоне «жакетов», «дьяволы» смогли забросить её. Стив Сантини отдал точную передачу на пятачок, которую замкнул Блейк Коулман — 3:3.

В начале третьего периода «Коламбус» играет в большинстве, используя преимущество, Александр Веннберг отличается голом при содействии Артемия Панарина — 3:4. Последующие минуты «Девилз» старались выровнять ситуацию в счёте, но всё тщетно. Точку в матче поставил ведущий защитник «жакетов» Зак Веренски, конечно же, не без помощи Артемия Панарина — 3:5.

В противостоянии двух команд, претендующих на место в плей-офф, победу одержал «Коламбус Блю Джекетс». Артемий Панарин сыграл ключевую роль в победе «жакетов», отдав пять результативных передач. Этот результат стал для него рекордом по количеству набранных очков в одной встрече.