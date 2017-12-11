Москва, 11 декабря, 2017, 07:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 8 декабря завершились ростом на 1,9% по Brent. Их росту способствовали несколько факторов: увеличение спроса на нефть в Китае, новости о возможной забастовке нефтяников в Нигерии, рост напряженности на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Еженедельный отчет компании Baker Hughes за минувшую неделю показал, что количество буровых установок по добыче нефти в США выросло на две единицы до 751 штук.

Количество установок по добыче газа осталось без изменений на уровне 180 штук. Общее число буровых установок увеличилось на две единицы до 931 штук.

В понедельник, 11 декабря, на торгах в Азии Brent потерял 0,39%. С пятничного максимума $63,62 цена снизилась до $63,05. Нефть дешевеет в рамках нисходящей коррекции.

Покупатели занервничают при падении цены ниже уровня $62,75. Его пробой спровоцирует их на закрытие длинных позиций. А на этом фоне Brent подешевеет до $62,35.

Если рассматривать ценовую динамику по нефти на дневном периоде, то техническая картина остается бычьей. Покупатели нацелены в ближайшие два дня вернуть цену к $64,08.

Напомним, 8 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,90%, до $63,40 за баррель, WTI — на 1,21%, до $57,44 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в феврале 2018 года на СПбМТСБ составляет $60,60 за баррель.

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