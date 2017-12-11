Казань, 11 декабря, 2017, 06:09 — ИА Регнум. В Казани ещё три городские поликлиники будут реорганизованы, а средства, которые высвободят в результате, потратят на реализацию майских указов президента по зарплатам. Соответствующее постановление кабинета министров РТ подписано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В этот раз процесс реорганизации, предусматривающий высвобождение сотрудников, затронет следующие медучреждения: ГАУЗ «Городская поликлиника №8» на улице Правды, 13а, ГАУЗ «Городская поликлиника №6» на Сибирском тракте, 14 и ГАУЗ «Городская поликлиника №6» на улице Отрадная, 38а. В первой из них будет выделено детское отделение, которое присоединят к детской поликлинике №6. А городскую поликлинику №6 присоединят к поликлинике №8 с сохранением основной деятельности последней.

Документом не уточняется количество сотрудников, которые будут «высвобождены», но все реорганизационные работы будут происходить за счёт программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам.

Напомним, в начале ноября было выпущено аналогичное постановление, где прописывалась реорганизация семи медицинских учреждений в столице Татарии. Среди них были как больницы, так и поликлиники. Между тем ещё в конце июня 2017 года на одном из совещаний начальник управления здравоохранения по Казани Ильнур Халфиев говорил о наличие проблемы «укомплектованности поликлиник врачебными кадрами». В городе была нехватка врачей на 30%.

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По сведениям Росстата, за девять месяцев 2017 года зарплата врачей с высшим образованием в регионе составила 39,81 тыс. рублей при средней по экономике Татарии в целом — 31 486 рублей (средняя по стране у врачей — 53,11 тыс. рублей). У среднего медицинского персонала средняя зарплата за этот периода была ниже общереспубликанской на 26% — 23,28 тыс. рублей при средней по стране в этой специальности — 29,2 тыс. рублей. А младший персонал в медсфере зарабатывал на 45,5% меньше средней по региону — 17,16 тыс. рублей (средняя по стране у этой категории — 19,64 тыс. рублей). В рамках майских указов зарплаты в 2018 году у данных специальностей не должны быть ниже средней по экономике республики.