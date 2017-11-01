Медицину оптимизируют, персонал сократят: майские указы в Татарии

Казань, , 11:01 — REGNUM Семь медицинских учреждения в Казани будут реорганизованы через присоединение для того, чтобы оптимизировать управление государственными учреждениями здравоохранения. Три соответствующих постановления приняты кабинетом министров Татарии, а инициатором реорганизации выступило министерство здравоохранения РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В результате реорганизационных мероприятий ГАУЗ «Городская поликлиника №1» будет присоединена к ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18» (основная деятельность больницы будет сохранена), ГАУЗ «Городская поликлиника №3» к ГАУЗ «Клиника медицинского университета» (основные цели деятельности последней сохранят), а ГАУЗ «Городская поликлиника №19» и ГАУЗ «Городская поликлиника №17» к ГАУЗ «Клиническая больница №2».

Финансирование мероприятий по реорганизации оплатят из средств, предусмотренных в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам.

В документах отмечается, что реорганизация приведёт к высвобождению персонала медицинских учреждений. Точная численность сотрудников, которые останутся без работы, пока не уточняется. Между тем, кабинет министров поручил профильному министерству обеспечить направление средств, высвобождаемых после проведения мероприятий, связанных с реорганизацией учреждений, на повышение зарплаты работников госучреждений здравоохранения в рамках реализации майских указов.

Напомним, для того, чтобы выполнить поручение президента РФ, зарплаты медицинским работникам Татарии в конце сентября 2017 года увеличили через подъём повышающего коэффициента, применяемого для расчёта базового оклада.

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По сведениям Татарстанстата, по итогам за январь-август 2017 года среднемесячная начисленная зарплата для отрасли здравоохранения и социальных услуг была 24 688,2 рубля. Это ниже среднереспубликанской на 21,3%. По условиям майских указов, в 2018 году для данных категорий зарплата должна быть не менее средней планки по региону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 2018 год и плановый период 2019—2020 года в консолидированном бюджете Татарии, несмотря на рост зарплатного фонда и планируемую реализацию зарплатных поручений, планируется планомерное сокращение расходов на здравоохранение. Если на 2017 год в бюджете на эти цели было заложено 23,77 млрд рублей, то на 2018 год сумма снизилась до 22,49 млрд рублей. Ещё через год ее сократят до 21,44 млрд рублей и до 19,82 млрд рублей в 2020 году. Между тем, за 2016 год на здравоохранение было затрачено 34,76 млрд рублей.

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