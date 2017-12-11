Москва, 11 декабря, 2017, 03:06 — ИА Регнум. Руководителям российских регионов поручено создать на избирательных участках в марте 2018 года праздничную атмосферу. Об этом 11 декабря сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Таким образом, в Кремле рассчитывают на увеличение явки избирателей, пояснили изданию собеседники, близкие к администрации главы государства и руководству одного из субъектов РФ. Конкретные указания в регионы не поступали, однако общий посыл ясен и без них, отметили источники.

В день голосования на местах стоит провести культурные и спортивные мероприятия, ярмарки. Приветствуются выступления творческих коллективов, продажа различных товаров.

Близкий к администрации президента собеседник уточнил, что вопрос об организации выборов поднимался на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полпредов президента по внутренней политике, который проходил в конце ноября — начале декабря в Московской области. Так, в качестве примера для привлечения граждан на участки были приведены опросы на различные темы. Люди смогут выразить свое отношение к проблемам в своем населенном пункте, вопросам школьного обучения и прочему.

Еще один вариант — оборудование на участках детских комнат, что сделает процедуру волеизъявления комфортной для родителей. Регионы вправе сами выбрать способ привлечения населения на выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2018 года в России пройдут выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин 6 декабря, выступая перед работниками завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде, объявил о намерении баллотироваться на новый срок.

Ранее о желании участвовать в выборах президента заявили телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, предприниматель Борис Титов, а также лидеры партий ЛДПР, КПРФ и «Яблоко» Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Григорий Явлинский.

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