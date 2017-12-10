Тверь, 10 декабря, 2017, 19:41 — ИА Регнум. По факту гибели в результате пожара женщины и ее детей в Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение по неосторожности смерти двум и более лицам). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Тверской области.

Sledcom.ru Следственный комитет Российской Федерации

Трагедия произошла в воскресенье, 10 декабря, в деревне Федоровское Сонковского района.

«В ходе тушения возгорания на месте происшествия обнаружены тела трех человек — женщины 1973 года рождения и ее детей в возрасте 4 и 7 лет», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины происшествия.

«Проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые объекты, которые могут иметь доказательственное значение, допрошены очевидцы и свидетель», — говорится в сообщении.

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