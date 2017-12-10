Москва, 10 декабря, 2017, 15:04 — ИА Регнум. В столичном кинотеатре «Октябрь» был отменен показ документального фильма «Полет пули» режиссера Беаты Бубенец, в котором автор попыталась оправдать действия нацистских карателей из батальона «Айдар» в Донбассе. Показ должен был пройти сегодня, 10 декабря, в рамках международного фестиваля авторского документального кино «Артдокфест».

Naspravdi.info ВСУ в АТО

Ранее стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге будут показаны фильмы украинского документалиста Евгения Титаренко «Война ради мира» и его российско-латвийской коллеги Беаты Бубенец «Полет пули».

В этих псевдодокументальных фильмах нацистские каратели, убивавшие мирных жителей в Донбассе, представлены в исключительно хорошем свете: якобы они совершили много «подвигов», находясь в Донбассе.

Когда начался показ «Полета пули» в московском кинотеатре «Октябрь», туда ворвались неизвестные, которые заявили, что не позволят показывать фильм, пропагандирующий убийство русских.

Организаторы вызвали полицию, которая удалила из кинозала протестующих активистов. Тем не менее показ фильма был отменен, так как в кинозале была разлита какая-то пахучая жидкость.