* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 10 декабря, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации выразило крайнее недоумение в связи с заявлением министра иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриана, который заявил, что Россия якобы «присвоила себе победу над ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее заявление распространила сегодня, 10 декабря, пресс-служба российского военного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российский удар

Напомним, глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив ле Дриан заявил, что Россия якобы «присвоила себе победу» на «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирийской Арабской Республике.

В эфире французского телеканала BFM TV этот французский дипломат утверждал, что боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с занимаемых ими территорий якобы вытеснили силы международной коалиции во главе с США. Что касается российских военных, то, по утверждению ле Дриана, они пришли на помощь сирийским правительственным силам и в конченом итоге лишь добились освобождения Дейр-эз-Зора «с определенным запозданием».

Столь грубая и циничная ложь необходима западным странам лишь для того, чтобы попытаться ослабить переговорные позиции России в процессе политического урегулирования в Сирии. Аналогичные заявления делают и официальные представители Пентагона, которые отказываются признавать решающий вклад России в победу над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В российском Минобороны подчеркнули, что в разгроме «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии решающую роль сыграли сирийское правительство и вооруженные силы этой страны.

«При поддержке ВКС России сирийская армия освободила от террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотни населенных пунктов и вернула под контроль легитимного руководства практически всю территорию страны», — сказано в заявлении Минобороны РФ.

А в это время, пока сирийская армия при поддержке ВКС РФ вела тяжелые бои с террористами, международная коалиция под руководством США была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам, вплоть до прямых бомбардировок их позиций в том же Дейр-эз-Зоре. Ничем больше страны Запада не занимались.

«За три года своего существования «коалиция» только недавно добилась первого «результата» в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии — уничтожив массированными бомбардировками Ракку вместе с мирными жителями», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Сами же западные СМИ, в частности, британский телеканал ВВС, сообщали о том, что коалиционные силы позволили ядру боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свободно покинуть «осажденную» Ракку и присоединиться к другим террористам в Дейр-эз-Зоре, чтобы совместно противостоять сирийско-российским силам.

«Поэтому если и существует какая-то позитивная роль «международной коалиции» в разгроме ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM ) в Сирии, то исключительно в том, что она не успела уничтожить ковровыми бомбардировками, подобно Ракке, остальные сирийские города», — заявили в Минобороны РФ.