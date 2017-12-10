Варшава, 10 декабря, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Американская военная техника застряла прямо посреди асфальтированной дороги в Польше. Видеокадры с места событий опубликовало сегодня, 10 декабря, агентство Ruptly.

ДТП

Сообщается, что колонна американской военной техники продвигалась по западным районам Польши. Инцидент произошел неподалеку от города Любен. Водитель одного из тяжелых армейских грузовиков зачем-то решил съехать на обочину, чтобы проверить исправность тормозной системы.

Однако маневр оказался неудачным, и многотонный грузовик не смог вернуться на асфальтовое покрытие и застрял в придорожной грязи.

Американские военные попытались вытащить застрявший автомобиль с помощью другого грузовика из колонны, но ничего не получилось — застрявший автомобиль ещё и опрокинулся набок.

В итоге вызволить американскую военную технику из плена польских дорог помогли местные эвакуаторы.