Ростов-на-Дону, 10 декабря, 2017, 13:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону своеобразно провожают 2017 год, объявленный в России Годом экологии. Многострадальный парк имени Островского — самый большой парк культуры и отдыха в городе-миллионнике — вновь подвергли нашествию вандалов. Как сообщают жители Первомайского района, территорию хладнокровно освобождают от деревьев.

ИА REGNUM В лесу

Стоит отметить, что главной особенностью этого парка являются именно его зеленые насаждения с редкими породами деревьев и кустарников, некоторым из них уже больше ста лет. Около 300 деревьев уже пущены под пилу. Как оказалось, на месте тенистой аллеи появится музейный комплекс.

«Участок отмежеван под строительство Музея России. И расположен он не по красной линии, как нам говорили в администрации, а в самом парке. Под снос пойдут 270 деревьев. Вот уж спасибо нашему градоначальнику за столь прекрасный подарок горожанам. Нет слов! При застройке парка в 33%, что превышает положенные нормативы, деревья вырубаются сплошняком», — уточнила на своей странице в Facebook активист общественного движения «Городской патруль» Елена Х.

Точечные застройки — вечная беда города-миллионника. А парк имени Островского меньше месяца назад уже пострадал от рук вандалов, вырубивших зелёные насаждения под установку искусственного дерева.

«Зачастую точечные застройки делают атмосферу города ужасающей, нарушается гармония. Раньше старались хоть как-то органично с природой сочетать постройки, а сейчас для того, чтобы не с чем было сочетать, природу просто уничтожают. То, что творится с парками, ни в какие ворота не лезет. Ярчайший пример в этом же парке имени Островского — установка «Солнечного дерева». Для того, чтобы поставить этого уродца неизвестного назначения, неизвестной функции, надо было вырубить живые деревья. Но это уже всё, предел», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Общественного совета при министерстве культуры Ростовской области по вопросам культурного наследия Александр Сушков.

Жители Первомайского района и всего Ростова-на-Дону возмущены появлением музея в парковой зоне и просят губернатора Василия Голубева (на городскую власть надежды уже нет) спасти участок площадью 4 га.

«Парк Островского очень дорог для ростовчан. Поэтому призываем власти прекратить вырубку и выбрать участок в городе, свободный от зеленых насаждений», — сказано в обращении.

Горожан не покидает надежда, что чиновники всё-таки услышат их призыв и в парке прекратится экологический вандализм.