Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2017, 07:48 — ИА Регнум. По оценкам Организации Объединённых Наций, ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет около одного триллиона долларов США. Об этом накануне, 9 декабря, сообщает Центра новостей ООН.

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9 декабря был Международный день борьбы с коррупцией. В связи с этим ООН и выпустила данную информацию. По подсчетам экономистов Всемирной организации, ежегодный объем взяток в мире оценивается в один триллион долларов США.

При этом мировая экономика ежегодно теряет ещё 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью.

В Программах развития ООН (ПРООН) уточнили, что развивающихся странах экономические потери, связанные с коррупцией, в 10 раз превышают объем официальной международной финансовой помощи на цели развития.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международная организация Transparency International в своём рейтинге коррумпированных стран мира поместила Россию, Украину и Казахстан на 131-е место. Организация назвала эти страны наиболее коррумпированными в Европе и Средней Азии.

В этом году Управление ООН по наркотикам и преступности и ПРООН разработали совместную кампанию, цель которой — понять, как коррупция влияет на образование, здравоохранение, правосудие и демократию.