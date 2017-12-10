Прага, 10 декабря, 2017, 05:28 — ИА Регнум. Европейский союз демонстрирует трусость и действует в пользу «пропалестинских террористов». Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, сообщает сетевое издание České noviny.

Miloslav Hamřík Милош Земан

«Трусливый Европейский союз делает все возможное, чтобы пропалестинское террористическое движение взяло верх над движением произраильским, к которому я отношусь», — сказал Земан, выступая на конференции «Свобода и прямая демократия».

Таким образом чешский лидер отреагировал на недавнее выступление в Европарламенте члена Народного фронта освобождения Палестины (организации, признанной террористической в ЕС) Лейлы Халед, которая отметила сходство борьбы с Палестинской автономией и уничтожения евреев в Освенциме.

Земан, говоря о выступлении Халед, заявил, что «подобной наглости» никогда не слышал.

Отметим, что ранее глава Чехии поддержал решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. 7 декабря в эфире TV Barrandov Земан признался, что инициативу Трампа воспринял с большой радостью.

Он напомнил, что ранее тоже предлагал перенести чешскую дипмиссию в Иерусалим, и добавил, что рано или поздно Чехия в этом вопросе последует за США.

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