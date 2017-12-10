Глава Чехии обвинил ЕС в трусости и поддержке терроризма
Прага, 10 декабря, 2017, 05:28 — ИА Регнум. Европейский союз демонстрирует трусость и действует в пользу «пропалестинских террористов». Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, сообщает сетевое издание České noviny.
«Трусливый Европейский союз делает все возможное, чтобы пропалестинское террористическое движение взяло верх над движением произраильским, к которому я отношусь», — сказал Земан, выступая на конференции «Свобода и прямая демократия».
Таким образом чешский лидер отреагировал на недавнее выступление в Европарламенте члена Народного фронта освобождения Палестины (организации, признанной террористической в ЕС) Лейлы Халед, которая отметила сходство борьбы с Палестинской автономией и уничтожения евреев в Освенциме.
Земан, говоря о выступлении Халед, заявил, что «подобной наглости» никогда не слышал.
Отметим, что ранее глава Чехии поддержал решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. 7 декабря в эфире TV Barrandov Земан признался, что инициативу Трампа воспринял с большой радостью.
Он напомнил, что ранее тоже предлагал перенести чешскую дипмиссию в Иерусалим, и добавил, что рано или поздно Чехия в этом вопросе последует за США.
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