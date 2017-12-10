Минск, 10 декабря, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Тот факт, что Белоруссия стала отгружать нефть в российские порты, несомненно, является позитивным сигналом, говорящим о том, что в Минске услышали аргументацию российской стороны. Так прокомментировал новость об отгрузке первой партии нефтепродуктов из Белоруссии в российские порты шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Roy Luck Цистерны с нефтепродуктами

«Дело в том, что в условиях практически открыто ведущейся против России пока информационной войны, напомню — только несколько дней назад серьезный информационный удар по имиджу России нанес МОК, запретивший российским спортсменам выступать под родным флагом, в Москве совершенно отчетливо начал формироваться запрос на понимание статуса Белоруссии в новой геополитической картине мира. Это — или союзник, который вместе делит все плюсы и минусы Союзного государства, или попутчик, который хочет извлекать только экономические выгоды из Союза, или новая Украина, которая хочет за российские деньги переобуться в прыжке и встать в очередь на вступление в ЕС.

И так как экономика республики целиком и полностью зависит от поставок российской нефти: около 50% экспорта — это экспорт нефти и нефтепродуктов, притом из экспорта на Запад он составляет порядка 80—85%, то есть почти все, что экспортирует республика в ЕС, является продуктом переработки российской нефти или ее реэкспортом, то прозвучавшая в августе текущего года постановка вопроса Владимиром Путиным вполне справедлива.

Поэтому, собственно говоря, быть по-другому и не могло — Белоруссии надо перестать подкармливать русофобские режимы Прибалтики и встать с Россией в один строй, иначе Москве не имеет смысла продолжать спонсировать белорусскую экономическую модель. Все разговоры об экономической эффективности этих поставок — не серьезны, так как Россия теряет миллиарды для того, чтобы работала белорусская нефтепереработка и белорусский народ имел более-менее нормальные доходы», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что идею необходимости переориентации поставок белорусских нефтепродуктов в российские порты из стран Прибалтики в августе текущего года высказал Владимир Путин, проявив таким образом свое недовольство тем, что Белоруссия продолжает спонсировать режимы Прибалтики, несмотря на их откровенную русофобию.

«Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, — пояснил президент, добавив, — это не какие-то политические решения, мы просто должны загружать свои собственные мощности, создавать здесь налоговую базу, мы должны рабочие места обеспечивать — именно в России, а не где-то в другом месте».

Надо отметить, что в Белоруссии серьезно восприняли возможность перенаправления российской нефти напрямую в порты Северо-Запада России, минуя белорусские НПЗ, и никакой шумихи в прессе по этому поводу не устраивали.

О том, что Белоруссия в ближайшее время поставит партию своих нефтепродуктов через российские порты, стало известно 8 декабря из выступления председателя «Белнефтехима» Игоря Ляшенко на заседании Совета министров Союзного государства. По его словам, у «Белнефтехима» уже появился один клиент из России, купивший 72 тыс. тонн нефтепродуктов. Эти объемы будут поставлены в период с декабря 2017 года по январь 2018 года. «Соответствующий контракт на поставку через российские порты уже есть», — подчеркнул глава белорусского нефтехимического концерна.