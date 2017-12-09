Хельсинки, 10 декабря, 2017, 00:52 — ИА Регнум. Торжественное открытие представительского центра Донецкой Народной Республики состоялось в Финляндии. Об этом сообщает сообщает пресс-служба министерства иностранных дел ДНР.

Mid-dnr.ru Эмблема МИД ДНР

«Сегодня в столице Финляндии — городе Хельсинки — состоялось торжественное открытие Представительского центра ДНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе гостей церемонии были глава Общества дружбы «Финляндия-Россия» Дарья Скиппари-Смирнов, художник и общественный деятель Сергей Зленко, представители изданий «Ваставалкеа» и «Илта-Саномат», а также финские общественные деятели. Руководить деятельностью центра будет финский правозащитник Йохан Бекман.

Мероприятие сопровождалось подписанием благодарственного письма в адрес внешнеполитического ведомства ДНР. Гости и сотрудники представительства отметили в нем, что будут поступательно развивать отношения между Донецком и Хельсинки, в том числе в сфере экономики, культуры, науки, информации и туризма.

Представительский центр ДНР в Финляндии работает с осени 2016 года, однако прежде он специализировался в основном на правозащитной деятельности. Теперь деятельность организации будет расширена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представительства ДНР были открыты в четырех странах Европы. Так, с марта 2017 года представительский центр работает в столице Греции Афинах, а с сентября — во французском Марселе. Кроме того, существуют представительства ДНР в Чехии и Италии.

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