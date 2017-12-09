Екатеринбург, 9 декабря, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Верховный суд России поставил точку в резонансном деле о судьбе временной мечети. Религиозной организации придётся снести данную постройку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Саид В мечети

С иском об освобождении участка земли в арбитражный суд Свердловской области обратилась распорядительная дирекция областного Мингосимущества. Примечательно, что само министерство было в качестве третьего лица. Ответчиком выступала местная региональная организация мусульман «Нур-Усман».

На заседании в феврале 2017 года судьба явно благоволила общественникам. Представители истца не явились. Зато были представители Мингосимущества, которые, будучи третьим лицом, настаивали на том, чтобы отложить судебное заседание.

В итоге суд отказался удовлетворить требования третьих лиц. А затем вынес и решение, не в пользу истца.

Однако истец подал апелляцию. И уже в мае 17-й арбитражный суд в Перми принял решение удовлетворить требования дирекции и обязать религиозную организацию освободить землю.

Теперь с апелляцией обратились представители ответчика. И 1 августа арбитражный суд Уральского округа подтвердил решение 17-го суда. Затем надежды общественников были на Верховный суд России. Там её приняли, рассмотрели и огласили решение: «в передаче кассационной жалобы Местной религиозной организации мусульман Соборной мечети Свердловской области «Нур-Усман» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать». Основанием для такого вывода послужило то, что изложенные в кассационной жалобе доводы не подтвердили существенных нарушений судами действующего законодательства и не считаются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке.

Таким образом, теперь мусульманам надеяться не на кого. Мечеть придётся сносить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь идёт об участке земли возле недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга. Землю отдали общине ещё в 2006 году. Планировалось построить соборную мечеть.

Но из-за кризиса планам не суждено было сбыться. В итоге на месте возвели лишь временное здание, которое использовалось для мусульманских обрядов.

В конце 2016 года распорядительная дирекция областного Мингосимущества обратилась в арбитражный суд с требованием освободить землю.

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