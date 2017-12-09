Москва, 9 декабря, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Патриотическая платформа «Единой России» совместно с «Молодой Гвардией Единой России» займутся популяризацией подвигов детей-героев. Об этом сообщил председатель Патриотической платформы «Единой России», депутат Государственной думы Дмитрий Саблин на «Форуме маленьких героев» в Москве, который собрал более 50 детей-героев. Мероприятие организовано по инициативе Патриотической платформы и МГЕР.

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«Нужно популяризировать подвиги детей, в том числе для того, чтобы их ровесники знали, как поступать в экстремальных ситуациях», — заявил Дмитрий Саблин по итогам круглого стола, на котором партийцы, активисты МГЕР и общественники обсуждали меры поддержки детей-героев.

По его мнению, чрезвычайно важным является предложение о введении для детей-героев бесплатного дополнительного образования.

«Этот вопрос решается на уровне школ, и директора, которые присутствовали на круглом столе, поддержали эту идею. Необходимо также, чтобы дети, совершившие отважный поступок, выступали в школах и вузах перед сверстниками, ведь герои — это те, кто рядом, среди нас. Спорным является вопрос о дополнительных баллах ЕГЭ для детей-героев, в любом случае он должен прорабатываться на уровне Министерства образования Российской Федерации», — полагает председатель Патриотической платформы партии.

Дмитрий Саблин добавил, что сами дети-герои и их родители поддержали многие предложения законодателей, общественников и экспертов. Они также отметили пользу уроков ОБЖ и положительно отнеслись к тому, что российское ТВ сегодня рассказывает об оказании первой помощи людям.

Председатель Координационного совета МГЕР Денис Давыдов, выступая по итогам круглого стола, сообщил, что «Форум маленьких героев» будет работать круглогодично, а раз в год будут подводиться итоги его работы.

«Историй детей-героев в России не сотни — их тысячи. Однако на сегодняшний день нет единого списка, реестра таких детей. Есть награжденные грамотами от МЧС, властей, есть ненагражденные. Поэтому форум будет проводить работу по популяризации, чтобы сверстники, жители сел, городов знали маленьких героев», — подчеркнул Денис Давыдов.

На форуме состоялось награждение детей-героев медалями «За ратную отвагу», которые вручили в присутствии партийцев, членов «Боевого братства», «Юнармии» и трех Героев России.

Поздравить детей приехал и заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко. Он напомнил, что 11 лет назад МГЕР выступила с инициативой учредить День героя, которая была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сегодня новый шаг. Патриотическая платформа «Единой России» и «Молодая Гвардия» выступили с инициативой организовать еще и «Форум маленьких героев», поскольку, помимо взрослых, у нас много маленьких героев. Поздравляю детей и родителей с этим праздником!» — сказал Евгений Ревенко.

В заключение все гостям форума был показан документальный фильм о подвигах семи детей: Евгения Табакова, Сармата Дулаева, Данилы Турецкова, Даниила Щукова, Евгения Морозова и Артема Родина.