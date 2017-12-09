Симферополь, 9 декабря, 2017, 17:58 — ИА Регнум. «Если некоторые спортсмены относятся к той категории людей, которых можно сначала облить помоями, а затем откупиться деньгами, пусть тогда уж едут на олимпиаду без каких-либо ассоциаций с российским государством, но потом не жалуются, что их на Родине отвергли». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя ситуацию вокруг российской олимпийской сборной.

Олимпийские кольца

«То, что олимпиада в Сочи станет костью в горле для Запада, стало ясно ещё в 2013 году. На сегодняшний день мы видим развитие истории, когда олимпийские организации, в составе которых почти нет ни одного российского представителя, принимают решение, сознательно бьющее по российскому самолюбию. Возможно, некоторые спортсмены относятся к той категории людей, которых можно сначала облить помоями, затем дать денег, и вопрос считать исчерпанным — таким никто не препятствует ехать на Олимпиаду-2018. Но и пусть тогда уж едут без каких-либо ассоциаций с нашим государством. И не жалуются потом на ментальное отторжение российского общества за подобные поступки».

Напомним, 5 декабря МОК решил отстранить российскую сборную от Олимпийских игр в Пхенчхане. На соревнования могут быть допущены только те спортсмены, которые якобы не замешаны в допинговом скандале, и выступать под олимпийским флагом, без гимна и атрибутики национальной сборной.

Помимо этого МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ и пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных. ОКР также обязали внести в МОК 15 млн долларов в качестве возмещения расходов на проведение допинг-расследования и в качестве вклада в развитие глобальной антидопинговой системы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава крымского парламента позже заявил, что решение МОК — часть развязанной против России гибридной войны, а также предложил прекратить платить взносы в эту организацию и направить средства на развитие массового спорта в стране.

«Нет сомнений, что собравшиеся на заседание исполкома МОК спортивные чиновники вовсе не с применением допинга борются. Плевать им на допинг! Да и вообще — на спорт. Они воюют против России. Это Россию они хотят заставить поднять белый флаг, вместо того, чтобы наблюдать, как победно поднимается российский триколор. Это исполнение российского гимна режет им слух», — отметил крымский политик, назвав бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который стал информатором WADA, «власовцем от спортивной медицины».

По его мнению, было бы более целесообразно те огромные средства, которые Россия отчисляет в олимпийские структуры, направить на развитие массового спорта в стране, на обновление и строительство новых спортивных объектов, на детские спортивные секции. На эти же цели отправить спонсорские деньги, которые вкладывают в международные соревнования российские компании.

«Будем тратить на здоровье нации, а не на продажную спортивную бюрократию», — подчеркнулВладимир Константинов.

Однако позже президент России Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Пхёнчхане в личном качестве под нейтральным флагом.