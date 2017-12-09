Москва, 9 декабря, 2017, 10:36 — ИА Регнум. С созданными Леонидом Броневым образами связаны многие картины, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

A.Savin Лидер ЛДПР В.В.Жириновский

Известнейший актер, народный артист СССР Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни.

«Он сыграл в великолепных русских фильмах — в общей сложности более 20 ролей. И многие эти картины прочно связаны с созданными им кинообразами», — отметил депутат Госдумы.

Так, герцог из «Мюнхгаузена…» запомнился своими каламбурами, тем, что был не от мира сего. Мюллер из «Семнадцати мгновений весны» — тем, что был на волосок от того, чтобы разоблачить русского разведчика, ему принадлежит легендарная фраза «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться…», от которой ёкнуло сердце миллионов советских зрителей, Велюров из «Покровских ворот» стал одним из самых симпатичных, комичных образов фильма, перечислил Жириновский.

«Мы все скорбим, сегодня наша культура понесла огромную утрату», — заключил он.