Вашингтон, 9 декабря, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп одобрил новый пакет санкций против Российской Федерации за якобы имеющие место нарушения российской стороной Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).Об этом сегодня, 9 декабря, пишет издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

Iranreview.org Санкции

Речь идёт об ограничениях в отношении ряда российских компаний, которые, по мнению Вашингтона, занимаются исследованиями в области новых ракетных технологий. Цель санкций — оказать давление на российское правительство, чтобы оно «изменило свои планы».

Напомним, вот уже несколько лет США лживо обвиняют Россию в нарушении договора РСМД. Никаких реальных доказательств того, что Москва нарушает этот договор представлено до сих пор не было.

Тем не менее США используют эти лживые обвинения в адрес Москвы для оправдания модернизации собственной ракетной программы, а также для сплачивания своих сателлитов.

Кроме того, США сами открыто и беззастенчиво нарушают договор РСМД. Американцы развертывают в Польше и Румынии универсальные комплексы Aegis Ashore, которые могут быть использованы как для защиты (перехват противоракетами), так и для нападения (ракетный удар). Это грубейшее нарушение договора РСМД.