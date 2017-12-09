Москва, 9 декабря, 2017, 06:05 — ИА Регнум. Введения оккупационного режима в виде миротворческого контингента ООН в Донбассе не будет — Москва этого не допустит, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Defenseimagery.mil Миротворческие силы ООН

Комментируя заявление, сделанное украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Пушков написал:

«Климкин собрался давить на нас «с помощью друзей и партнеров» по Донбассу. Дави — не дави, а оккупационный режим Россия там ввести не позволит».

Напомним, первые двусторонние переговоры Лаврова и Климкина состоялись 7 декабря «на полях» заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене. Встречу инициировал Киев.

Украинский министр назвал главную тему переговоров — обмен военнопленными. По его словам, встреча с Лавровым была уникальной, и Киев надеется, что вопрос с пленными будет решен в ближайшее время.

Помимо темы военнопленных главы внешнеполитических ведомств коснулись вопроса введения на линию разграничения в Донбассе миротворцев ООН. Климкин, комментируя заявление Лаврова, сделанное в Вене, сказал, что не согласен с термином российской стороны об оккупационном режиме — то есть о миротворцах.

«Я сказал своим коллегам, что оккупационная администрация там уже есть, поэтому разногласия пока что фундаментальные, мы должны использовать наших друзей и партнеров, чтобы давить в дальнейшем», — заявил Климкин.

Лавров, выступая в Вене, сказал, что Киев предлагает «идеи, равнозначные введению в Донбасс оккупационной администрации с целью похоронить «Комплекс мер», единогласно одобренный СБ ООН, и решить проблему силой».