Париж, 9 декабря, 2017, 00:33 — ИА Регнум. Россия оказалась на седьмом месте рейтинга «самых пьющих стран 2017 года», составленного международной исследовательской компанией Ipsos.

Campusriot.com Британский алкоголизм

Лидером рейтинга названа Бельгия: количество употребляемого алкоголя на человека за год — 12,6 л. На втором месте — Франция (11,5 л), на третьем — Германия (11,03 л).

В первую десятку также вошли Венгрия (10,88 л), Польша (10,71 л), Великобритания (10,66 л). Россия находится на седьмом месте: показатель по выпиваемому алкоголю — 10,12 л в год.

На восьмом месте Австралия (9,7 л), на девятом — Дания (9,64 л) и замыкает первую десятку Южная Корея (9,33 л).

Отметим, что составленный рейтинг Ipsos называется «Опасности восприятия 2017». Авторы исследования, затронувшего 38 стран, не только составили рейтинг по количеству употребляемого алкоголя («объективный» показатель), но и имиджевый рейтинг стран, основанный на сложившемся представлении о самых пьющих странах.

Интернет-пользователи определили России первое место: самой пьющей страной ее назвали 43% опрошенных. Тогда как по количеству употребляемого спиртного она оказалась на седьмом месте.

Ошибочным оказалась и имиджевая оценка США, которые интернет-пользователи поставили на второе место — 31%. На третьем месте была справедливо названа Германия — 19%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на конец ноября 2017 года самыми пьющими российскими регионами оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Бурятия.

Самым трезвым регионом стала Чечня, на втором месте — Ингушетия, на третьем — Дагестан.

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